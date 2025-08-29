Un fan LEGO présente un concept d’iMac G3 Bondi Blue

Sur le site LEGO Ideas, où les fans peuvent proposer des designs créatifs pour de futurs ensembles de la marque de briques, un designer nommé terauma a créé une reconstitution nostalgique de 700 pièces de l’emblématique iMac G3 Bondi Blue d’Apple de 1998. Ce concept capture fidèlement l’esthétique audacieuse et translucide de cet ordinateur tout-en-un, avec sa souris emblématique en forme de « palet de hockey », son clavier assorti et ses câbles transparents jaunis qui ont marqué le design technologique de l’époque.

Apple Store LEGO : un projet inédit

Le design en question, publié le 17 mai, met en avant l’apparence révolutionnaire de l’iMac G3, notant :

Le design audacieux, qui a bouleversé l’image conventionnelle, a attiré de nombreuses personnes et a marqué le début de la tendance translucide qui a suivi.

L’ensemble utilise des éléments LEGO transparents pour imiter le style distinctif de l’iMac, légèrement réduit par rapport à l’original, tout en incluant des détails internes comme une représentation d’un tube à rayons cathodiques et d’une carte de circuit imprimé.

À ce jour, le concept a recueilli près de 5 200 soutiens sur la plateforme LEGO Ideas, avec 320 jours restants pour atteindre les 10 000 votes nécessaires pour une évaluation officielle par LEGO.

Le processus d’examen évalue les soumissions en fonction de la qualité de construction, de la compatibilité avec la marque, de la faisabilité des licences et de la demande du marché. Cependant, même en atteignant le seuil de soutiens, l’ensemble nécessiterait l’approbation d’Apple pour devenir un produit commercial officiel, ce qui reste incertain. Ce concept d’iMac G3 fait suite à d’autres soumissions inspirées d’Apple sur LEGO Ideas, comme le design d’un Apple Store l’année dernière qui a atteint la phase d’examen.



Bien qu’il soit incertain que cet hommage nostalgique arrive sur le marché, il évoque des souvenirs marquants de l’ère de l’iMac G3, des ordinateurs colorés et translucides qui ont ensuite pullulé du côté du PC. Les fans de LEGO peuvent visiter le site LEGO Ideas pour soutenir le projet et aider à rapprocher ce chef-d’œuvre rétro de la réalité.