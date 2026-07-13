Apple rachète SigLens (SigScalr) pour mieux déboguer ses apps et services

Apple a discrètement acquis certains actifs de SigScalr, l’entreprise derrière SigLens, un outil puissant de monitoring et de débogage d’applications. Cette acquisition renforce considérablement les capacités d’Apple pour suivre et analyser le fonctionnement de ses applications complexes.

À quoi sert SigLens ?

SigLens permet aux développeurs de mettre en place un monitoring continu de leurs applications. Au lieu de multiplier les outils (Xcode, Activity Monitor, etc.), il offre une vue d’ensemble sur le comportement de plusieurs apps ou de multiples routines au sein d’un même projet.

L’outil se distinguait par une efficacité revendiquée jusqu’à 100 % supérieure à des concurrents comme DataDog ou Splunk.

Détails de l’acquisition

L’opération a été notifiée à l’Union européenne le 12 mars 2026 dans le cadre des obligations du Digital Markets Act. SigScalr était une petite structure (entre 2 et 10 employés) fondée en 2021 par Kunal Nawale, ancien ingénieur chez Salesforce spécialisé dans le monitoring.

Le site de l’entreprise a été retiré, mais le code source reste disponible sur GitHub (dernière mise à jour en juillet 2025).

Un outil précieux pour Apple

Cette acquisition tombe à pic alors qu’Apple développe des applications toujours plus complexes et interconnectées. SigLens pourrait être intégré à Xcode ou à d’autres outils internes pour aider les équipes à mieux comprendre et optimiser le comportement de leurs logiciels en production.

Elle s’inscrit dans une série de rachats stratégiques, comme celui de l’outil Play en juin 2026, ainsi que Swift Package Index.

Grâce à ce type d’outils, Apple espère renforcer son avance sur le développement et la fiabilité de ses écosystèmes logiciels.