Apple rachète Play, l'app primée aux Apple Design Awards 2025

Apple poursuit sa stratégie de renforcement de son écosystème de développement. La firme de Cupertino a discrètement confirmé le rachat de Rabbit 3 Times, le studio à l'origine de Play, une application primée aux Apple Design Awards 2025. Une acquisition qui pourrait préfigurer de nouvelles ambitions pour les outils destinés aux développeurs iOS.

Apple met la main sur Play, la pépite récompensée aux Apple Design Awards

Apple vient indirectement de confirmer l'acquisition de Rabbit 3 Times, Inc., la société derrière l'application Play. Cette information n'a pas été annoncée lors d'une keynote ni communiquée via un communiqué de presse officiel, mais via un canal bien moins visible : la base de données publique de la Commission européenne, rendue obligatoire par le Digital Markets Act.



Ce qui rend cette acquisition particulièrement significative, c'est la nature de l'application concernée. Play n'est pas un simple outil de productivité généraliste. Elle remportait l'an dernier la distinction "Innovation" aux Apple Design Awards 2025, la récompense interne qu'Apple décerne aux développeurs tiers les plus remarquables de son écosystème. L'app permettait aux designers de construire des prototypes interactifs directement en SwiftUI, synchronisés en temps réel entre Mac et iPhone, avec une interface à la fois puissante et accessible.

Autrement dit, Apple a primé une application, puis l'a achetée. La séquence mérite d'être notée. Ce rachat s'inscrit dans une série d'acquisitions récentes d'Apple centrées sur les outils de développement et de création.



Depuis l'acquisition, Play a été retirée de l'App Store. Son avenir reste flou, mais plusieurs hypothèses circulent déjà. Certains envisagent une intégration de ses fonctionnalités dans Xcode, l'environnement de développement officiel d'Apple. D'autres imaginent un relancement sous forme d'outil gratuit pour développeurs, dans la continuité de la politique d'Apple qui cherche à enrichir ses ressources destinées aux créateurs d'apps.