Interop 2026 : améliorons tous ensemble l’interopérabilité des navigateurs web

Apple, en collaboration avec Google, Microsoft, Mozilla et d’autres acteurs du secteur, lance un appel à idées pour Interop 2026, une initiative qui vise à améliorer la compatibilité entre navigateurs web. L’objectif est d’offrir une expérience plus cohérente aux utilisateurs tout en simplifiant le travail des développeurs.

Apple et ses partenaires cherchent des idées pour améliorer l’interopérabilité des navigateurs

Apple, aux côtés d’autres acteurs majeurs comme Google, Microsoft et Mozilla, invite le public à soumettre des idées pour améliorer l’interopérabilité des navigateurs web dans le cadre du programme Interop 2026. Cette initiative, lancée en 2022, a pour objectif de rendre le développement web plus simple et plus cohérent en réduisant les différences de comportement entre les navigateurs.

L’interopérabilité est un enjeu majeur du web moderne. Aujourd’hui encore, certains sites et applications ne s’affichent pas correctement selon le navigateur utilisé, ce qui complique le travail des développeurs et crée une expérience utilisateur inégale. Grâce à Interop, les grandes entreprises du secteur travaillent main dans la main pour uniformiser les standards et corriger ces problèmes persistants.

Toute personne, qu’elle soit développeur, designer ou simple utilisateur, peut soumettre une idée directement sur GitHub. Les propositions doivent être précises et concerner des fonctionnalités déjà standardisées, afin de garantir qu’elles puissent être mises en œuvre concrètement. Il est également important d’expliquer l’impact du problème et de fournir, si possible, des moyens de tester la solution proposée. Par exemple, au lieu de suggérer une amélioration générale de la typographie, il est préférable de se concentrer sur une fonction spécifique comme le paramètre font-size-adjust.

Les principaux éditeurs de navigateurs, dont Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge et Mozilla Firefox, participent activement à ce projet. Ces efforts communs ont déjà permis, lors des éditions précédentes, de résoudre de nombreux bugs et incohérences qui gênaient les développeurs depuis des années.

Les candidatures sont ouvertes dès maintenant, et la date limite pour soumettre une idée est fixée au 24 septembre 2025. C’est une opportunité pour la communauté web de contribuer activement à l’évolution d’Internet et d’aider à construire un web plus fiable et accessible pour tous.