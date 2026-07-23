Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2 : Samsung mise sur l’autonomie et la santé

Lors de son événement Unpacked, en plus des Galaxy Fold et Flip 8, Samsung a également dévoilé ses nouvelles montres connectées : la Galaxy Watch 9 et la Galaxy Watch Ultra 2. Voici les principales nouveautés annoncées.

Plus d’autonomie pour la Galaxy Watch 9

La Galaxy Watch 9 embarque une batterie de 390 mAh, soit une capacité supérieure de 20 % par rapport à la Watch 8. L’écran conserve une luminosité maximale de 3 000 nits, mais la plus grande batterie devrait permettre de tenir plus longtemps entre deux charges.

Disponible en 40 mm (graphite ou cream) et 44 mm (graphite/silver), elle démarre à 409 € en version Bluetooth et 439 € en version LTE. Le boîtier reste en aluminium.

Un écran plus lumineux pour la Galaxy Watch Ultra 2

La Watch Ultra 2 grimpe à 5 000 nits de luminosité maximale (contre 3 000 nits précédemment) et embarque une batterie de 800 mAh, soit 35 % de plus que le modèle précédent. Malgré ces améliorations, le boîtier en titane résistant aux chocs est 12 % plus fin, avec une épaisseur de 10,7 mm.

Elle est proposée à 749 € en versions titanium gris foncé et titanium argent, soit bien moins cher qu'une Apple Watch Ultra.

Samsung a également retravaillé les bracelets des deux modèles pour les rendre plus légers et plus souples, afin d’améliorer le confort au poignet.

De nouvelles fonctions santé et IA

Les deux montres s’intègrent au nouvel Health Assistant propulsé par l’IA. Parmi les nouveautés :

Vitals : suivi du rythme cardiaque et de l’oxygène dans le sang pendant le sommeil, avec alertes en cas d’écarts importants

: suivi du rythme cardiaque et de l’oxygène dans le sang pendant le sommeil, avec alertes en cas d’écarts importants Fitness Index : conseils personnalisés selon votre niveau de forme

: conseils personnalisés selon votre niveau de forme Détection de l’apnée du sommeil

Alertes sonores

Heart Health Score

Les acheteurs bénéficient également d’essais gratuits de Strava (60 jours) et iFit (deux mois).

La Watch Ultra 2 se démarque avec des fonctions orientées sport et outdoor : guidage d’allure et dénivelé pour le trail, alertes d’hydratation selon la perte de sueur, et une application de plongée prévue plus tard dans l’année. Elle dispose aussi d’une certification IP69K.

Enfin, l’assistant Gemini peut être activé simplement en relevant le poignet.

Avec ces nouveautés, Samsung continue de pousser ses montres vers un suivi santé plus intelligent et plus actionnable, tout en améliorant l’autonomie et le confort. Apple est prévenue, avec ses prochaines Apple Watch Ultra 4 et Apple Watch Series 12.