Nouveaux accessoires Apple Store 2026 : PopSockets, Herschel, batteries externes, etc

Apple vient d’ajouter une belle série de nouveaux accessoires sur sa boutique en ligne française. L’occasion de découvrir des produits colorés et astucieux, parfaitement dans l’esprit de l’été 2026.

Les PopSockets Low-Pro : les plus fins jamais créés

Parmi les nouveautés les plus remarquables, on retrouve les PopSockets Low-Pro, la version la plus mince jamais proposée par la marque. Avec seulement 2,5 mm d’épaisseur, ces poignées restent compatibles MagSafe, servent à la fois de grip et de support, tout en étant beaucoup plus discrets que les modèles classiques. Ils sont disponibles au prix de 39,95 €.



Si c'est trop cher, l'ancien modèle est à 20 € en promotion sur Amazon.

Une vague de couleurs estivales

Apple propose également plusieurs accessoires dans de nouveaux coloris vifs et tendance : bleu, rose et teal. Ces produits sont exclusifs à la boutique Apple (en ligne et en click & collect).



Parmi les nouveautés mises en avant :

Mophie Knit Puck pour AirTag

Twelve South PowerClip (power bank + chargeur)

Herschel AirTag Charm

Nimble SharePower (batterie portable)

Scosche StrikeLine câble USB-C vers USB-C (1 m)

Herschel Cloudform Burrard organisateur tech

Belkin UltraCharge Pro 20K power bank avec câble intégré

Twelve South AirFly Pro 2 transmetteur Bluetooth (l'un des nos préférés, en promotion sur Amazon aussi)

Herschel Cloud Sling pour iPhone

Apple continue de soigner son offre d’accessoires en proposant des produits à la fois pratiques et esthétiques. Les PopSockets Low-Pro sont particulièrement réussis pour ceux qui veulent un grip discret sans alourdir leur iPhone. Les nouvelles couleurs apportent une touche estivale bienvenue, surtout pour ceux qui aiment accessoiriser leur appareil. C’est aussi l’occasion de découvrir (ou redécouvrir) des marques partenaires de qualité comme Belkin, Twelve South, Nimble ou Herschel, directement chez Apple.



Vous pouvez retrouver toute la sélection des nouveaux accessoires sur la page "nouveautés" de la boutique Apple.

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