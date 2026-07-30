Le Studio Display XDR reconditionné débarque sur le refurb d’Apple

Bonne nouvelle pour ceux qui guettent une baisse de prix sur le moniteur haut de gamme d’Apple : le Studio Display XDR est désormais proposé en version reconditionnée. C’est la première fois que ce modèle, lancé en mars, apparaît dans le programme refurbished de la marque aux États-Unis. L’offre s’étend aussi à l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Japon et quelques autres pays. En revanche, la France n’est pas encore concernée.

Des réductions dans la lignée d’Apple

Apple applique sa classique remise d’environ 15 % :

Modèle avec adaptateur VESA et verre standard : 2 459 $ au lieu de 2 899 $

Version avec pied réglable en hauteur et inclinaison + verre standard : 2 799 $ au lieu de 3 299 $

Les configurations avec verre nano-texture sont également disponibles à prix réduit.

Une qualité quasi neuve

Comme d’habitude avec les produits reconditionnés Apple, chaque écran subit une batterie de tests complets, un nettoyage minutieux et une inspection. Ils sont couverts par la garantie d’un an de la marque et restent éligibles à AppleCare+. Dans la pratique, ces appareils sont souvent indiscernables d’un modèle sorti d’usine.

Les écrans Studio Display XDR sont livrés dans un emballage blanc simple, accompagnés d’un câble Thunderbolt 5 Pro.

Ce que propose le Studio Display XDR

Pour rappel, ce moniteur de 27 pouces mise sur un rétroéclairage mini-LED, une définition 5K, une luminosité pouvant atteindre 2 000 nits en HDR et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Côté connectique et multimédia, on retrouve une caméra Center Stage 12 Mpx, six haut-parleurs, deux ports Thunderbolt 5 (dont un capable de délivrer jusqu’à 140 W) et deux ports USB-C.

Si vous êtes dans un pays où l’offre est déjà active, c’est une occasion intéressante de mettre la main sur un écran pro à un tarif un peu plus doux. Reste à savoir quand (et si) la France suivra.

Le Studio Display XDR reconditionné vous intéresse ?