Volkswagen pourrait bientôt prendre en charge Apple CarKey

Volkswagen pourrait bientôt permettre à ses conducteurs d'utiliser leur iPhone comme clé de voiture. Une découverte dans le code des serveurs d'Apple laisse penser que le constructeur allemand prépare l'arrivée de la fonctionnalité.

Volkswagen s'apprête visiblement à rejoindre le club très fermé des clés de voiture Apple Wallet

Volkswagen pourrait bientôt permettre à ses clients de déverrouiller, verrouiller et démarrer leur véhicule directement depuis un iPhone ou une Apple Watch. L'indice vient du code interne des serveurs d'Apple, repéré récemment, qui mentionne explicitement le constructeur allemand parmi les marques à venir pour la fonction clé de voiture dans Apple Wallet (Cartes). Aucun détail supplémentaire n'a filtré, ni sur les modèles concernés, ni sur une date de lancement.



Cette technologie repose sur la puce Ultra Wideband et le protocole NFC intégrés à l'iPhone depuis plusieurs générations. Une fois configurée, la clé numérique se range dans Apple Wallet au même titre qu'une carte bancaire ou un titre de transport, et peut être partagée avec un proche via Messages, avec des restrictions d'usage personnalisables comme la vitesse maximale autorisée.

Audi, BMW, Hyundai, Kia, Genesis, Mercedes-Benz et Volvo proposent déjà cette fonctionnalité dans certains pays, dont la France pour plusieurs de ces marques. L'arrivée de Volkswagen élargirait encore la liste des constructeurs compatibles, alors que le groupe allemand mise de plus en plus sur la connectivité de ses gammes ID et Golf pour séduire une clientèle habituée à l'écosystème Apple.



Pour un secteur comme la location de courte durée et l'autopartage, ce type d'intégration change progressivement la manière dont les usagers accèdent à un véhicule. Plus besoin de badge physique ni de remise de clé en agence, un simple iPhone suffit à condition que le partenaire technique du service ait intégré le protocole. Plusieurs opérateurs européens observent déjà de près ces standards pour simplifier leurs propres parcours clients.



Reste que la présence de code côté serveur ne garantit pas un lancement imminent. Des mentions similaires ont déjà été retrouvées chez d'autres constructeurs sans suite immédiate, certains ajoutant même la fonction plusieurs mois plus tard, parfois sous forme d'abonnement payant plutôt que d'option gratuite.



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