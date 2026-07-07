L'UE impose une caméra qui vous observe au volant dans les nouveaux véhicules

Entre progrès technologique et protection des libertés individuelles, une nouvelle obligation entre en vigueur dans toute l'Union européenne. Depuis ce 7 juillet 2026, toutes les voitures neuves doivent être équipées d'une caméra surveillant l'attention du conducteur, une mesure présentée comme essentielle pour renforcer la sécurité routière mais qui suscite déjà des interrogations sur le respect de la vie privée.

Caméras dans les voitures : l'UE renforce la surveillance au nom de la sécurité routière

Depuis ce mardi 7 juillet 2026, impossible d'immatriculer une voiture neuve en Europe sans une caméra braquée sur le conducteur. Le système ADDW, pour Advanced Driver Distraction Warning, devient obligatoire sur tous les véhicules des catégories M et N, autrement dit les voitures particulières, utilitaires, camions et bus. Cette exigence découle du règlement général sur la sécurité routière adopté par l'Union européenne, qui imposait déjà cette technologie aux nouveaux types de véhicules depuis juillet 2024.



Concrètement, le dispositif embarque une caméra infrarouge, le plus souvent logée près du rétroviseur intérieur, sur la colonne de direction ou sur le tableau de bord. Dès que la vitesse dépasse 20 km/h, le système analyse en continu la direction du regard et la position de la tête du conducteur. Si les yeux restent fixés sur une zone jugée non pertinente pour la conduite, comme le vide poche central ou l'écran d'infodivertissement, pendant plus de 3,5 secondes au-delà de 50 km/h ou 6 secondes en dessous, une alerte se déclenche. Elle peut être sonore, visuelle ou vibratoire, et s'intensifie si l'inattention persiste.

L'objectif affiché par Bruxelles est sanitaire avant tout. La Commission européenne estime que la distraction au volant est responsable de 10 à 30% des accidents de la route sur le continent. Le texte précise "pour l'instant" que ces caméras ne doivent ni enregistrer ni transmettre d'images à l'extérieur du véhicule, le traitement restant local. Pour l'instant...



Cette promesse de confidentialité n'éteint pas pour autant les inquiétudes. Une fois l'infrastructure matérielle généralisée dans quinze millions de véhicules vendus chaque année en Europe, rien ne garantit qu'un futur assouplissement réglementaire n'ouvre pas la porte à un usage élargi de ces données. Les premiers retours d'usage évoquent aussi un système parfois intrusif, multipliant les alertes pour de simples regards vers un enfant à l'arrière ou vers le paysage. L'équilibre entre sécurité collective et respect de la vie privée s'annonce comme l'un des grands débats de cette nouvelle ère de la voiture connectée.