Apple Plans devient le GPS par défaut chez Ford

Apple change de stratégie dans l'automobile. Plutôt que de se limiter à CarPlay, la marque fournira directement son service Plans au cœur du système de navigation des futures voitures électriques de Ford.

Apple Plans s'installe au cœur des futures Ford électriques, et ce n'est plus une histoire de CarPlay

Apple vient de franchir une étape que peu d'observateurs avaient anticipée sous cette forme. Plutôt que de se contenter d'afficher CarPlay sur l'écran central d'une voiture, la firme de Cupertino va littéralement fournir le moteur de navigation natif d'un véhicule. Ford a annoncé que sa future plateforme électrique universelle, la Universal Electric Vehicle Platform attendue en 2027, embarquera Apple Plans directement dans son système, grâce à un nouveau kit de développement baptisé MapKit for Automotive.



La nuance est importante. Jusqu'ici, un conducteur devait connecter son iPhone pour profiter de Plans dans l'habitacle via CarPlay. Avec ce SDK, c'est le constructeur lui-même qui intègre la cartographie d'Apple à la racine du logiciel embarqué, avec son propre habillage visuel mais les données, le routage et les informations de trafic d'Apple Plans en toile de fond. On pense immédiatement à la manière dont Google a réussi à s'imposer chez de nombreux constructeurs avec Android Automotive, et Apple semble vouloir répliquer cette stratégie sans jamais avoir sorti sa propre voiture.

Le détail important concerne le positionnement tarifaire annoncé par Ford pour ce futur modèle électrique de taille moyenne, autour de 30 000 dollars, soit approximativement 27 500 euros au cours actuel, avant toute adaptation du constructeur au marché européen. Un tarif qui, si Ford décide un jour de proposer cette plateforme hors des États-Unis, changerait la donne face aux électriques compactes déjà commercialisées chez nous.



Autre point technique notable : les données cartographiques serviront aussi à alimenter Latitude AI, la filiale de Ford dédiée à la conduite mains libres, pour affiner son futur BlueCruise nouvelle génération. Apple précise que les principes de confidentialité habituels de Plans s'appliqueront, sans remontée d'informations individuelles vers l'utilisateur. CarPlay, de son côté, continuera d'exister en parallèle sur les véhicules Ford.

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