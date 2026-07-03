La nouvelle Tesla Model Y L (6 places) est disponible aux États-Unis

Après son lancement en Chine il y a presque un an, Tesla commercialise enfin la version Long Wheelbase (empattement allongé) du Model Y aux États-Unis et à Porto Rico. Ce modèle à 6 places (configuration 2+2+2) est proposé à partir de 61 990 $. Il possède une place de moins que la version standard à 7 places, mais propose plus d'espace et de coffre.

Un Model Y plus spacieux et familial

Cette version se distingue par :

Un empattement allongé de 15 cm offrant un espace intérieur supérieur (garde au toit et place pour les jambes très généreuses pour tous les passagers)

Une troisième rangée confortable avec sièges chauffants, inclinaison électrique et ancrages ISOFIX

Des sièges capitaine à la deuxième rangée avec accoudoirs électriques et pliage en un seul geste

Une première rangée avec sièges chauffants/ventilés et coussin de cuisse réglable électriquement

Introducing Model Y Long Wheelbase – now available in the US & Puerto Rico



A 3-row, 6-seat configuration that brings exceptional interior space with ample headroom & legroom for all passengers



0-60 in 4.4 seconds

325 miles of range



– Front row: Heated/ventilated seats w/… pic.twitter.com/1qFjt1bzkT — Tesla (@Tesla) July 2, 2026

Malgré les 3 rangées, le coffre reste très pratique : 2520 litres au total, avec la possibilité d’emporter deux valises (71 cm et 51 cm) en plus d’une troisième dans le coffre avant (51 cm aussi). On peut même glisser une planche de surf sans mal.

Performances et confort

Autonomie : 525 km

: 525 km Accélération : 0 à 100 km/h en 4,4 secondes

: 0 à 100 km/h en 4,4 secondes Suspension adaptative, verre acoustique amélioré et pneus échelonnés pour un meilleur confort et une meilleure tenue de route

Hayon plus grand et vitres élargies pour une meilleure visibilité

Équipements haut de gamme

Écrans tactiles : 16 pouces à l’avant + 8 pouces pour les passagers arrière

: 16 pouces à l’avant + 8 pouces pour les passagers arrière Système audio immersif à 19 haut-parleurs

à 19 haut-parleurs Charge sans fil 50 W avec refroidissement actif sur tous les rangs

avec refroidissement actif sur tous les rangs Accès gratuit au Supervised Full Self-Driving pendant 12 mois + Grok AI intégré

12 mois de Supercharging gratuit

En France et en Europe ?

Pour le moment, Tesla n’a pas encore annoncé cette version 6 places en Europe. Il est possible qu’elle arrive plus tard, mais rien n’est confirmé à ce jour.

Conclusion

Le Model Y Long Wheelbase est une réponse très convaincante pour les familles nombreuses qui veulent plus d’espace sans passer au Model X (arrêté depuis peu). Avec 6 vraies places, une autonomie correcte et un équipement haut de gamme, il devrait séduire aux États-Unis. En Europe, on attendra de voir si Tesla décide de l’importer.

Voici la différence, vue de haut, entre les deux versions de Model Y, Long à gauche, standard à droite :

Vous seriez intéressé par ce Model Y 6 places ? On aurait aimé une option 7 places également.