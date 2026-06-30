Votre iPhone pourrait bientôt permettre aux radars de vous identifier sur la route

  • auteurAlexandre Godard
  • Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)
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apple black iconeEt si les radars automatiques allaient bientôt bien au-delà de la simple lecture des plaques d'immatriculation ? Une nouvelle technologie capable de détecter les appareils connectés présents dans les véhicules pourrait transformer ces infrastructures en puissants outils de suivi numérique, soulevant d'importantes questions en matière de vie privée.

C'est quoi cette folie !?

Les radars automatiques pourraient bientôt ne plus se contenter de flasher votre plaque d'immatriculation. Une technologie capable de détecter vos appareils connectés existe, est déjà commercialisée, et se rapproche de l'Europe. SignalTrace, développée par Leonardo et brevetée en 2024, s'intègre aux systèmes de lecture automatique de plaques (LAPI) : elle capture en temps réel les signaux Bluetooth, Wi-Fi et RFID émis par les smartphones comme l'iPhone, montres connectées, écouteurs (AirPods) et systèmes embarqués à bord des véhicules qui passent devant ces capteurs.

Le principe est simple dans sa brutalité. Chaque appareil connecté émet en permanence des signaux radio identifiables. SignalTrace les intercepte, les associe à la plaque d'immatriculation lue simultanément, et construit une empreinte numérique unique de l'individu. Cette empreinte permet un suivi persistant, même lorsque le conducteur change de véhicule ou active la randomisation d'adresse MAC, une fonction de confidentialité présente sur iOS depuis plusieurs versions.

radar

Aux États-Unis, la technologie est déjà opérationnelle. Elle est utilisée par des agences fédérales et locales dans le cadre d'enquêtes criminelles, compatible avec des infrastructures comme Flock Safety. Leonardo est par ailleurs solidement implanté sur le marché français de la sécurité publique.

Ce qui est inquiétant, ce n'est pas tant la technologie en elle-même que la facilité avec laquelle elle pourrait s'imposer sans débat. Les LAPI sont déjà déployés massivement en France, et les extensions législatives récentes ont considérablement élargi leurs usages autorisés. Une intégration de SignalTrace en simple mise à niveau de l'existant serait techniquement triviale, sans nécessiter de nouveaux marchés publics visibles ni de vote parlementaire.

Aucun texte français ne l'interdit explicitement aujourd'hui, et le RGPD, bien qu'applicable en théorie, n'a jamais anticipé ce type de croisement de données. La surveillance de masse ne s'annonce pas toujours avec une loi, un débat ou une Une dans les journaux. Elle se glisse parfois dans une mise à jour firmware, déployée discrètement sur des infrastructures déjà en place, sans que personne n'ait eu à voter quoi que ce soit.

Affaire à suivre, mais cela risque de faire parler dans les semaines à venir.

4 réactions

Tim92 - iPhone

Avant de partager ce genre d’information, il vaut mieux distinguer les faits des hypothèses.

La technologie SignalTrace existe bien et permet effectivement d’associer des signaux Bluetooth/Wi-Fi à un véhicule. C’est documenté par son fabricant et elle est déjà utilisée dans certains contextes aux États-Unis.

En revanche, l’article franchit ensuite plusieurs étapes sans apporter de preuves : il n’existe, à ma connaissance, aucune annonce officielle montrant que les radars automatiques français vont être équipés de cette technologie. Dire que cela pourrait être techniquement possible est une chose ; affirmer que cela va arriver en est une autre.

Cela n’empêche pas le sujet d’être préoccupant. Si une telle technologie devait être déployée en France, elle soulèverait des questions majeures sur la vie privée, le RGPD, le rôle de la CNIL et le contrôle démocratique. C’est précisément pour cette raison qu’il est important de débattre à partir de faits vérifiés plutôt que de conclusions présentées comme acquises.

30/06/2026 à 14h16

Dockphone - iPhone premium

Si cette technologie est basée seulement sur le Bluetooth et la wi-fi, il suffira simplement de désactiver la wi-fi et le Bluetooth tout simplement. Les plus RFID sont détectable à une distance très courte donc indétectable.

30/06/2026 à 13h55

Kenny

Le Japon le fait déjà depuis plusieurs années ! Pour attraper les personnes qui font des courses de rues la nuit !

30/06/2026 à 13h35

Saurik-dev - iPhone premium

Technologie, quand tu nous tiens . À force d’être pisté c’est nous qui allons pisté plus haut mais ça sera mal vu ! On est déjà bien exploité technologiquement parlant . Nos données sont déjà corrompus, et là on continue, faut pas s’étonner que le hacking est présent partout , à force …

30/06/2026 à 13h24

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