Apple va permettre le copier-coller entre iPhone et PC Windows

Bonne nouvelle pour les utilisateurs qui jonglent entre iPhone et PC Windows : Apple a officialisé son intention de développer une fonction de partage du presse-papiers entre les deux plateformes. Cette avancée découle d’une demande d’interopérabilité formulée par Microsoft dans le cadre du Digital Markets Act (DMA) de l’Union européenne.

Une demande de Microsoft, une réponse progressive d’Apple

En mars 2026, Microsoft a sollicité Apple via le portail d’interopérabilité de l’UE. L’objectif : offrir une expérience comparable au presse-papiers universel d’Apple, qui permet de copier sur un appareil Apple et de coller sur un autre sans friction.



Microsoft demandait notamment :

de copier du texte ou du contenu sur iPhone et de le coller directement sur un PC Windows (et inversement) ;

de fluidifier les workflows de productivité sans devoir ouvrir une application ou répéter des actions manuelles ;

une synchronisation légère et continue, et non un transfert piloté par une app.

Après une première évaluation, Apple a accepté de passer à la phase suivante en avril, puis a confirmé en juin 2026 qu’elle développerait une solution.

Comment cela fonctionnera

Apple s’appuiera sur un système d’extensions inspiré des frameworks Accessory Notifications et Accessory Live Activities (introduits avec iOS 26.5). Lorsqu’un contenu est copié dans le presse-papiers de l’iPhone, le système notifiera l’extension. Celle-ci pourra alors transmettre le contenu au PC Windows appairé via le framework Accessory Transport Extension. Pour obtenir l’autorisation de partager le presse-papiers, Microsoft devra utiliser AccessorySetupKit. L’utilisateur devra donner son consentement une seule fois pour chaque appareil Windows appairé.



Apple qualifie ce projet d’« effort d’ingénierie important ». On comprend aisément qu'elle ne pouvait pas simplement étendre Continuity aux PC.

Calendrier

Le développement devrait être achevé à l’automne 2027. Une version bêta destinée aux développeurs suivra rapidement, avant un déploiement public. Cette fonctionnalité pourrait donc arriver avec iOS 28, même si Apple n’a pas encore confirmé la version précise.

Limitation géographique probable

Pour l’instant, tout indique que la fonctionnalité sera dans un premier temps limitée à l’Union européenne, comme c’est souvent le cas pour les obligations liées au DMA. Apple a toutefois déjà étendu certaines fonctionnalités DMA à d’autres régions (transferts eSIM, migration de données Android, etc.), donc une généralisation n’est pas exclue à terme.



En clair, le copier-coller transparent entre iPhone et Windows PC se rapproche… au moins pour les utilisateurs européens.