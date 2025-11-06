Apple Music va permettre de partager des chansons et des paroles dans le statut WhatsApp

Apple prépare une nouvelle fonctionnalité dans Apple Music qui permettra aux utilisateurs de partager une chanson ou des extraits de paroles directement dans leur statut WhatsApp

Apple prépare une nouvelle fonctionnalité dans Apple Music qui permettra aux utilisateurs de partager rapidement une chanson ou des extraits de paroles directement dans leur statut WhatsApp. Cette nouveauté a été repérée dans la bêta d’iOS 26.2 et semble encore en cours de développement, mais elle indique la volonté d’Apple d’intégrer davantage la dimension sociale dans l’écoute musicale.

Aujourd’hui, WhatsApp Statut permet de publier du texte, des photos, des vidéos ou des notes vocales visibles pendant 24 heures. Certains services comme Spotify proposent déjà un système pratique pour partager facilement la musique dans ces statuts. Avec cette évolution, Apple vient aligner Apple Music sur cette tendance, ce qui devrait rendre le partage de morceaux plus fluide entre amis et contacts, comme sur Snapchat par exemple.

Dans la version bêta, lorsqu’on sélectionne une chanson dans Apple Music et qu’on appuie sur le bouton de partage des paroles, une nouvelle option intitulée « WhatsApp Statut » apparaît. L’utilisateur peut choisir quelques lignes de paroles, qui seront alors affichées sous forme de carte visuelle dans le statut. De plus, Apple semble également tester le partage de la chanson elle-même, avec la pochette et un lien permettant d’écouter le morceau directement dans Apple Music.

La fonction n’est pas encore totalement stable, certains utilisateurs observant que l’option de partage complet n’apparaît pas toujours. Cela confirme qu’Apple ajuste encore l’interface et le comportement avant un déploiement final auprès de tous. Si tout se déroule comme prévu, cette intégration devrait être disponible pour tous les abonnés Apple Music dans une prochaine mise à jour iOS, probablement iOS 26.2 au mois de décembre.