Klarna s'invite dans Apple Pay : le paiement fractionné arrive bientôt en France

Apple Pay s'enrichit d'une nouvelle dimension avec l'arrivée progressive de Klarna, acteur majeur du paiement fractionné. Après avoir conquis les utilisateurs américains, canadiens et britanniques, la fintech suédoise étend désormais sa collaboration avec Apple à plusieurs marchés européens. Le Danemark, l'Espagne et la Suède profitent déjà de cette intégration, tandis que la France devra patienter quelques semaines supplémentaires avant d'en bénéficierf.

Une alternative moderne au crédit traditionnel

L'intégration fonctionne de manière fluide : lors d'un achat en ligne, en boutique physique ou via une application, les utilisateurs d'iPhone ou d'iPad accèdent directement aux options Klarna depuis l'interface Apple Pay. En quelques gestes, ils peuvent fractionner leurs achats en trois mensualités sans intérêt, ou reporter le règlement jusqu'à 30 jours. Pour les acquisitions plus importantes, des plans de financement étalés restent disponibles avec des taux compétitifs dès 0%.

Cette nouveauté marque un tournant stratégique pour Apple, qui avait discrètement abandonné son propre service Apple Pay Later l'année dernière. Plutôt que de développer sa propre solution, la marque californienne mise désormais sur des partenariats avec des spécialistes du secteur comme Klarna, qui revendique 111 millions d'utilisateurs actifs à travers le monde.

L'approche respecte les standards de confidentialité d'Apple : aucune information transactionnelle n'est conservée par la firme de Cupertino lors d'un paiement via Klarna. Avant validation, un contrôle rigoureux vérifie la capacité de remboursement du client, sans impacter son score de crédit.



