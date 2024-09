Apple met fin à son service Apple Pay Later aux US

Pour contrer PayPal et son paiement en 4 fois sans frais, Apple avait eu l’idée de proposer « Apple Pay Later », une fonctionnalité qui permettait d’étaler le paiement en plusieurs fois sans frais supplémentaires. Si cette nouveauté était prometteuse dans les tests qui ont été réalisés, finalement Apple préfère abandonner Apple Pay Later !

La fin d’un service qui avait du potentiel

À compter d’aujourd’hui, Apple arrête son service Apple Pay Later aux États-Unis. Introduite en octobre dernier, cette option de paiement avait pourtant des retours positifs parmi les utilisateurs. Apple Pay Later permettait de répartir un achat en quatre paiements égaux sur six semaines, sans intérêt ni frais supplémentaires.



Malgré les avis favorables, Apple a décidé de mettre fin à ce service, comme annoncé dans une déclaration à 9to5Mac. La société n’a cependant pas fourni d’explications quant à cette décision.

Les utilisateurs disposant de prêts existants via Apple Pay Later pourront continuer à les rembourser et à les gérer via l’application Wallet de leur iPhone. Ce service était initialement prévu pour se déployer dans d’autres pays en 2024 et 2025, y compris une version spécifique pour la France, où les paiements auraient été répartis sur quatre mois.



Disponible uniquement aux États-Unis, Apple Pay Later permettait de financer des achats compris entre 75 $ et 1 000 $, rendant impossible l’achat d’appareils coûteux comme l’Apple Vision Pro avec cette méthode. Chaque achat nécessitait une demande de prêt et une approbation distinctes, ce qui garantissait un certain contrôle sur l’utilisation de ce service.



L’arrêt soudain de ce service laisse des questions en suspens quant aux raisons derrière cette décision, d’autant plus que l’expansion internationale était déjà planifiée.