Apple Fitness+ bientôt fondu dans Health+ selon Bloomberg

Le service Fitness+ d’Apple, pilier de son écosystème sportif et bien-être depuis son lancement en 2020, traverse une phase d’« examen » significative, comme l’a détaillé le journaliste de Bloomberg Mark Gurman dans son dernier bulletin « Power On ». Malgré une bibliothèque robuste de vidéos d’entraînement et de méditation animées par des coachs, accessibles via l’application Fitness sur iPhone, iPad et Apple TV, l’abonnement peine en tant que l’un des produits numériques les plus faibles d’Apple. Des taux de désabonnement élevés et une génération de revenus minime hantent le service, facturé 9,99 € par mois ou 79,99 € par an en France — ou inclus dans le forfait Apple One Premier à 37,95 € par mois.

Une évolution plutôt qu'une suppression

Notre confrère note que, bien que Fitness+ jouisse d’une base de fans dédiée mais restreinte, ses faibles coûts d’exploitation rendent une annulation pure et simple peu attrayante. Le supprimer pourrait déclencher une vague de réactions négatives sans gains financiers substantiels. Au lieu de cela, Apple restructure : la vice-présidente de la santé Sumbul Desai supervise désormais Fitness+, la division santé élargie relevant directement du responsable des services Eddy Cue. Ce changement devrait accentuer la pression pour améliorer les performances.

À l’horizon, Gurman évoque une possible fusion dans une nouvelle plateforme Apple Health+ prévue pour 2026. Ce service élargi pourrait intégrer le contenu vidéo de Fitness+ à un coach santé basé sur l’IA, offrant des plans nutritionnels personnalisés et des recommandations médicales. Si cela se concrétise, Fitness+ pourrait cesser d’être une offre autonome, bien que des forfaits Apple One personnalisables préservent potentiellement son indépendance.



Pour les utilisateurs fidèles, tout cela semble plus proche d'une transformation que d'une disparition, mais l’accent d’Apple sur la rentabilité pourrait redéfinir la manière dont nous transpirons et méditons avec nos appareils pommés.



Qui utilise Fitness+ parmi vous ? Qui l'a testé et a arrêté ?