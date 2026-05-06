Gemini veut prendre le contrôle de votre Mac comme Claude Cowork

Google prépare une évolution majeure de Gemini sur macOS avec une version capable d’agir directement sur l’ordinateur. En ligne de mire : rattraper Claude Cowork en transformant son IA en véritable agent autonome, capable d’organiser des fichiers, automatiser des tâches et interagir avec les applications à la place de l’utilisateur.

Google prépare un Gemini agentique pour piloter macOS

Google prépare une version agentique de Gemini pour macOS, capable de prendre le contrôle direct de votre ordinateur pour organiser vos fichiers et automatiser des tâches de bureau. La cible est clairement identifiée : Claude Cowork, l’outil d’Anthropic qui permet déjà à son IA de manipuler des applications et des fichiers en toute autonomie.

L’information provient d’une analyse du code de l’application Gemini pour Mac par l’équipe APK Insight de 9to5Google. Quatre exemples de requêtes destinées à l’agent ont été découverts, et ils donnent une idée précise de l’ambition du projet. Le premier invite à convertir des fichiers locaux en tableau Google Sheets, le deuxième à trier les téléchargements et le bureau en les regroupant par type ou contexte, le troisième à renommer en lot des fichiers selon une nomenclature propre, et le quatrième à rédiger automatiquement un e-mail de suivi à partir du dernier compte rendu de réunion Google Meet.

Les trois premières tâches mobilisent directement les fichiers présents sur le Mac, tandis que la quatrième s’appuie sur l’écosystème Google Workspace. Sous le capot, l’agent utiliserait les permissions d’accessibilité et d’accès à l’écran pour voir ce que fait l’utilisateur et agir à sa place, clavier et souris compris.



L’application Gemini pour Mac propose déjà un accès rapide via un raccourci clavier et la possibilité de partager la fenêtre active avec l’IA pour lui donner un contexte visuel. Cette couche agentique représenterait un saut qualitatif majeur : Gemini ne se contenterait plus de répondre, il agirait.

Google n’en est pas à ses premiers pas dans ce domaine. Un aperçu de Gemini 2.5 Computer Use avait été présenté en octobre 2025, mais la fonctionnalité n’avait jamais été généralisée. Avec cette version macOS, Google semble vouloir combler sérieusement son retard sur Anthropic, dans un segment où les utilisateurs de Google Workspace n’attendent que ça.

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