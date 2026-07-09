Apple prépare la prise en charge des CarKeys pour Lucid et Xiaomi

Du code découvert dans la troisième bêta développeur d’iOS 27 indique qu’Apple s’apprête à ajouter la fonctionnalité CarKey pour les véhicules des marques Lucid et Xiaomi. La dernière en date était Volkswagen.

Les identifiants « LCID » et « XIA1 » apparaissent clairement dans le code d’iOS 27 selon MacRumors, laissant peu de doute sur les deux marques concernées. Avec Car Key, les conducteurs pourront verrouiller, déverrouiller et démarrer leur véhicule directement depuis leur iPhone ou Apple Watch, sans clé physique.

Lucid déjà dans les plans

Lucid Motors faisait déjà partie des 13 marques qu’Apple avait citées à la WWDC 2025 comme « bientôt compatibles ». La fonctionnalité n’avait pas encore été activée sur les modèles Air ou Gravity, mais ce code suggère que le lancement est proche.

Xiaomi, une nouvelle arrivée

L’arrivée de Xiaomi est une nouveauté. Le constructeur chinois, qui concurrence fortement Apple sur le marché des smartphones, étend son écosystème avec des voitures électriques comme la SU7 et la YU7. Ce support des CarKeys marquerait l’un de ses premiers rapprochements notables avec l’écosystème Apple.

Comme souvent, la présence de ce code dans une bêta publique laisse penser que la fonctionnalité pourrait arriver dans les prochaines semaines ou mois.



Qui a déjà testé CarKey parmi vous ? Sur quel modèle ?