CarPlay débarque sur les bateaux pontons de MasterCraft

MasterCraft Boat Holdings a annoncé l’arrivée d’Apple CarPlay sur ses prochains modèles de pontons Crest et Balise. La marque s’est associée à Savvy Navvy pour proposer une expérience de navigation nautique intégrée pour les possesseurs d'iPhone, une première, tout come Android Auto.



Les bateaux pontons commencent à faire leur chemin chez nous, le concept venant des États-Unis.

CarPlay sur l’eau

À partir des modèles 2027, les acheteurs de certains pontons Crest et Balise pourront profiter de CarPlay à bord, avec la plupart des fonctionnalités habituelles. L’application Savvy Navvy s’intégrera directement pour afficher des cartes marines, le suivi GPS, des itinéraires intelligents et des prévisions météo en temps réel, aux côtés des autres apps CarPlay.

Contrairement à Apple Plans, qui ne propose pas de navigation nautique, Savvy Navvy comble ce manque en offrant des outils spécifiquement conçus pour la navigation sur l’eau. Logique.

Disponible dès les modèles 2027

CarPlay avec Savvy Navvy sera de série sur tous les nouveaux modèles Balise et Crest Conquest et Caribbean à partir de l’année modèle 2027. Un abonnement Savvy Navvy Premium limité sera inclus.

L’application Savvy Navvy pour CarPlay est déjà disponible dans le monde entier et fonctionne avec n’importe quel écran compatible CarPlay, y compris les unités marines aftermarket. Elle est proposée sur iOS comme sur Android. On note d'ailleurs qu'Android Auto est aussi proposée sur ces modèles.

Selon Jelte Liebrand, fondateur et CEO de Savvy Navvy, les plaisanciers demandaient depuis longtemps un système d’infodivertissement moderne :

Vous planifiez votre sortie depuis le canapé, vous montez à bord, et tout est déjà prêt au tableau de bord.

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Télécharger l'app gratuite Savvy Navvy