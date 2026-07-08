Mario Kart Tour passe en version 4.0 et fermera ses serveurs en septembre 2026

C’est officiel : Mario Kart Tour, le jeu mobile de Nintendo sorti en 2019, va fermer ses serveurs le 30 septembre 2026. Une nouvelle qui marque la fin d’une ère pour l’un des jeux de course les plus populaires (et controversé) sur smartphone. Le jeu vient d'ailleurs de passer en version 4.0 sur l'App Store.

Un parcours semé d'embûches

Mario Kart Tour a tenté de transposer l’expérience Mario Kart sur mobile avec un certain succès. Le jeu proposait des circuits iconiques, des courses rapides et des événements réguliers. En 2022, Nintendo avait même supprimé les mécaniques gacha pour favoriser un esprit plus compétitif et équitable.



Malgré une communauté fidèle et des mises à jour régulières, le jeu n’a pas réussi à s’imposer durablement face à la concurrence. Le modèle freemium, même amélioré, n’a pas suffi à maintenir l’intérêt sur le long terme. Mais selon nous, au-delà du système économique, c'est surtout le gameplay trop simplifié qui a fait du mal à la licence. La seule hypothèse est que Nintendo n'a pas voulu cannibaliser les ventes de ses consoles Switch en laissant délibérément Mario Kart Tour un peu à la traîne.

En tout cas, vis vous y jouez encore, voici quelques conseils :

Les achats en jeu sont probablement déjà arrêtés ou le seront bientôt.

Consultez l’application pour les informations sur les passes Ruby et Gold.

Profitez des dernières semaines pour terminer les événements et collections en cours.

Pourquoi Mario Kart Tour s’arrête ?

Nintendo semble se recentrer sur ses consoles (Switch 2) et ses expériences premium. Recréer Mario Kart sur mobile était un défi ambitieux, mais la concurrence et, surtout, l’attachement des fans à la version console ont probablement joué.



Pendant ce temps, Sega (avec Rovio et Sonic) continue de miser fortement sur le mobile, notamment grâce à des titres comme Sonic Rumble ou Sonic Racing. Nintendo, de son côté, préfère peut-être concentrer ses efforts sur des expériences plus contrôlées.

Le mobile reste riche en jeux de course

Même si Mario Kart Tour disparaît, 2026 reste une excellente année pour les jeux de course et d’action sur mobile. De nombreux titres de qualité continuent d’arriver régulièrement. Si vous aimez la course automobile, jetez un oeil à Wreckfest, Drive Rally, Art of Rally ou encore Rush Rally 3.

Télécharger le jeu gratuit Mario Kart Tour