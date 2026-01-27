Voici les 5 nouveautés attendues avec iOS 26.3

Apple vient de publier iOS 26.2.1 cette semaine pour les AirTags 2, mais iOS 26.3 (actuellement en bêta) devrait arriver prochainement, probablement début février. Cette mise à jour mineure apporte cinq nouveautés intéressantes en matière de personnalisation et de confidentialité sur iPhone. Il faudra attendre iOS 26.4 pour de vrais changements, notamment avec Siri 2.0 qui sera propulsé par Gemini !

1. Options de fonds d’écran améliorées

Apple met rarement à jour ses fonds d’écran natifs, mais iOS 26.3 réorganise et enrichit la galerie. La catégorie « Météo et Astronomie » est désormais scindée en deux sections distinctes : une pour la Météo et une pour l’Astronomie.



La section « Météo » propose de nouvelles configurations avec des conditions météo en direct basées sur votre position actuelle. Chaque variante associe des visuels dynamiques à des agencements de widgets et des styles de police adaptés, pour un écran verrouillé plus cohérent et informatif.



En outre, comme le veut la tradition d’Apple pour les mises à jour .3 en février (mois de l’histoire des Noirs aux États-Unis), iOS 26.3 inclura probablement un nouveau fond d’écran Black Unity lors de sa sortie finale. Bien que non mentionné lors de l’annonce récente du bracelet Black Unity pour Apple Watch, ce wallpaper apparaît généralement avec la version logicielle elle-même.

2. Transfert de notifications (uniquement en UE)

Grâce à la réglementation européenne sur la concurrence digitale (DMA), iOS 26.3 offre aux utilisateurs de l’UE le transfert de notifications vers des montres connectées ou wearables tiers. Accessible dans Réglages > Notifications, cette option envoie les alertes de l’iPhone vers un appareil alternatif (Fitbit, Garmin…), reproduisant ce que fait déjà l’Apple Watch nativement. Seul bémol : un seul appareil peut être configuré à la fois.

3. Transfert vers Android

Avec iOS 26.3, Apple introduit un outil de transfert natif qui simplifie le passage d’un iPhone vers un smartphone Android : il suffit de placer les deux appareils côte à côte (via Wi-Fi et Bluetooth) pour lancer le processus sans application tierce ou bidouille.

Les données transférables incluent photos, messages, notes, applications, mots de passe et numéro de téléphone, tandis que les données "Santé", les appareils Bluetooth couplés et les contenus protégés (comme les notes verrouillées) ne sont pas inclus, complétant ainsi le système bidirectionnel initié par Google avec sa fonctionnalité équivalente.

4. Connexion facile d'accessoires tiers

Comme pour les AirPods, Apple a simplifié la connexion aux accessoires tiers sur iPhone, mais seulement pour les pays membres de l'UE. Il s'agit d'une obligation portée par la loi DMA, citée plus haut.

5. Limiter la précision de la localisation pour plus de confidentialité

Introduite dans la bêta 3 d’iOS 26.3, l’option « Limiter la localisation précise » permet aux appareils compatibles de réduire la précision des données de localisation partagées avec les réseaux cellulaires. Habituellement, les opérateurs triangulent votre position via les antennes relais. Activée, cette fonctionnalité limite ces informations, si bien que le réseau ne peut estimer qu’un quartier approximatif au lieu d’une adresse exacte. Elle n’affecte ni la qualité du signal, ni l’expérience utilisateur, ni la précision lors des appels d’urgence.



Cette amélioration de confidentialité est pour l’instant réservée aux iPhone et iPad équipés du modem maison Apple C1 ou C1X (comme l’iPhone Air, l’iPhone 16e et l’iPad Pro M5 cellulaire) et à certains opérateurs (Boost Mobile aux États-Unis, EE et BT au Royaume-Uni, Telekom en Allemagne…). On l'attend de pied ferme en France !



Ces ajouts apportent des améliorations subtiles mais utiles en personnalisation, confidentialité et interopérabilité. Quelle nouveauté d’iOS 26.3 vous intéresse le plus ? Donnez votre avis dans les commentaires !