iOS 26.3 ajoute un réglage pour limiter le suivi de localisation par les opérateurs

Apple introduit dans iOS 26.3 (et iPadOS 26.3) une nouvelle option de confidentialité : Limiter la localisation précise pour les opérateurs mobiles. L’objectif est de transmettre beaucoup moins d’informations sur la position exacte aux opérateurs lorsqu’un appareil utilise le réseau cellulaire.

Une option de confidentialité en plus

En temps normal, les opérateurs peuvent localiser un appareil avec une assez bonne précision grâce aux antennes relais auxquelles il se connecte (souvent au niveau de la rue). Avec cette option activée, ils ne reçoivent plus qu’une zone beaucoup plus large, par exemple le quartier ou le secteur de la ville, sans précision supplémentaire.



Cette fonctionnalité est réservée aux appareils équipés des nouveaux modems conçus par Apple (C1 ou C1X), à savoir :

Elle nécessite également le soutien de l’opérateur. Pour l’instant, les opérateurs compatibles sont :

Allemagne → Telekom

Royaume-Uni → EE et BT

États-Unis → Boost Mobile

Thaïlande → AIS et True

Pour activer l’option, si vous êtes sous iOS 26.3 et dans l'un de ces pays, la procédure est simple selon le document d'Apple :

Ouvrir Réglages Toucher Données cellulaires (ou le forfait concerné) Descendre dans Options des données cellulaires Activer « Limiter la localisation précise »

Il est nécessaire de redémarrer l’appareil après avoir modifié ce réglage.



Apple précise que cette mesure n’a aucun impact sur la qualité du réseau, les appels ou l’expérience quotidienne. En cas d’urgence (112, 911…), la localisation reste parfaitement précise pour les services de secours. À noter que cette restriction concerne uniquement les données transmises aux opérateurs mobiles : elle n’a aucun effet sur le partage de localisation avec les applications (Plans, services de VTC, etc.) si l’utilisateur les a autorisées.



La mise à jour iOS 26.3 est actuellement en phase de test bêta. La version publique devrait être disponible dans les prochaines semaines (probablement début février 2026). La mise en œuvre dépendra ensuite de l’activation par les opérateurs dans les pays concernés.