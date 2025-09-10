Les nouveaux accessoires Apple pour iPhone 17, Air, 17 Pro et Pro Max

Apple vient de lever le voile sur sa nouvelle gamme d'iPhone 17, et comme chaque année, la firme de Cupertino accompagne ses smartphones d'une série d'accessoires pensés pour sublimer et protéger ses appareils. Cette génération marque un tournant avec l'introduction de l'iPhone Air, le smartphone le plus fin jamais conçu par Apple, qui nécessite des solutions de protection spécifiques. Entre innovations matérielles et nouvelles fonctionnalités, voici tout ce qu'il faut savoir sur les accessoires officiels qui accompagnent les iPhone 17.

TechWoven : Apple abandonne le FineWoven

Après l'échec cuisant des coques FineWoven il y a deux ans, Apple fait table rase du passé avec sa nouvelle gamme TechWoven. Ce nouveau matériau, composé à 100% de polyester recyclé, utilise une technique de tissage sur métier Jacquard pour créer une texture agréable au toucher. Les coques TechWoven sont proposées à 69€ et disponibles en cinq coloris : bleu, terre de Sienne, violet, vert et noir.

Compatible avec l'écosystème MagSafe grâce à des aimants intégrés, ce nouveau matériau se décline également en porte-cartes. Cette version, facturée au même prix de 69€, intègre la fonction "Localiser" d'Apple, permettant aux utilisateurs de recevoir une notification avec la dernière position connue de l'accessoire. Le porte-cartes est disponible dans une palette de couleurs distincte : roux orangé, violet nuit, marine, mousse et noir, et reste compatible avec tous les iPhone depuis le modèle 12.

La gamme TechWoven s'enrichit également d'un porte-clés pour AirTags à 49€, reprenant les codes esthétiques de cette nouvelle approche matérielle. Apple met l'accent sur la durabilité avec un contour en TPU texturé pour une meilleure prise en main et des boutons en aluminium anodisé offrant un retour tactile précis.

Des solutions spécifiques pour l'iPhone Air

L'iPhone Air, avec ses 5,6 mm d'épaisseur, pose des défis uniques en matière de protection. Apple a développé des accessoires sur mesure pour ce modèle d'exception. Le bumper, vendu 45€, s'inspire directement de l'époque de l'iPhone 4 en ne protégeant que les contours tout en préservant l'accès aux boutons. Cette solution minimaliste existe en deux finitions : givre et ombre. On aurait aimé que la coque bumper arrive sur les autres modèles d'iPhone, mais elle demeure exclusive au Air.

Plus traditionnelle, la coque transparente avec MagSafe pour iPhone Air est proposée à 59€. Apple a également conçu une batterie MagSafe exclusive à l'iPhone Air, vendue 115€. Cette solution propose une recharge sans fil jusqu'à 12W et promet jusqu'à 65% d'autonomie supplémentaire, portant l'autonomie totale à 40 heures selon Apple.

L'accessoire phare reste la bandoulière à 69€, fabriquée en fils de PET 100% recyclé. Sa longueur ajustable oscille entre 108 et 208 cm et se décline en plusieurs coloris. Elle fonctionne parfaitement avec les coques TechWoven et silicone, offrant une solution mains-libres particulièrement adaptée au format ultrafin de l'iPhone Air. Attention toutefois, elle ne fonctionne qu'avec les coques Apple compatibles.

Une gamme complète pour tous les modèles

Au-delà des nouveautés, Apple maintient ses classiques avec les coques en silicone à 59€ pour l'ensemble de la gamme iPhone 17. Les coloris varient selon les modèles : jaune fluo, bleu maritime, brume violette, vert ardoise et noir pour l'iPhone 17 standard, tandis que les versions Pro et Pro Max ajoutent minuit, orange et terracotta à cette palette.

Les coques transparentes avec MagSafe, également facturées 59€, complètent l'offre officielle. Cette année, Apple introduit une zone blanche spécifique pour les modèles iPhone 17 Pro, un détail esthétique qui souligne la différenciation entre les gammes.

Beats enrichit également l'écosystème avec trois modèles distincts. La coque Beats MagSafe classique à 55€ reste la seule option de la marque compatible avec l'iPhone Air. Les modèles Kickstand (avec petite lanière de poignet) à 69€ et Rugged à 89€ s'adressent aux autres versions de la gamme, ce dernier offrant une protection renforcée contre les chutes et rayures.

Les nouveaux accessoires Apple pour iPhone 17 témoignent d'une approche plus mature et réfléchie. Le passage au TechWoven corrige les erreurs du FineWoven tout en conservant l'ADN écologique d'Apple. L'iPhone Air, par sa singularité, pousse la marque à repenser ses codes avec des solutions comme le bumper ou la batterie dédiée. Avec des prix s'étalant de 45€ à 115€, cette gamme d'accessoires accompagne efficacement le lancement d'une génération d'iPhone qui s'annonce comme l'une des plus abouties de ces dernières années, même si les tarifs restent élevés.