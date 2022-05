Music MiniPlayer fait revivre le lecteur d'iTunes 10 sur macOS

⏰ Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Décidément, le développeur Mario Guzman fait tout pour les nostalgiques d'iTunes. Après le Music Widget l'an passé, il propose cette fois un lecteur plus complet à placer n'importe où. Baptisé "Music MiniPlayer", il vise à offrir l'une des fonctions les plus utiles de feu iTunes 10. L'utilitaire reproduit le design classique de l'ancien logiciel d'Apple, mais avec quelques ajouts modernes bienvenus.

Un nouveau lecteur pour Apple Music sur Mac

Supprimé de macOS en 2019 avec la sortie de macOS Catalina (au profit de plusieurs apps et d'une gestion des appareils via le Finder) iTunes avait certes, beaucoup de défauts, mais le logiciel tout-en-un d'Apple proposait quelques fonctionnalités intéressantes pour gérer sa musique, ses vidéos et plus encore.



C'est là que le "Music MiniPlayer" de Mario Guzman entre en jeu, une sortie d'extension d'Apple Music. Il s'agit en effet d'un utilitaire qui s'interface avec l'application Musique intégrée à macOS.

Reprenant le design original du mini lecteur d'iTunes 10, l'app a été codée à l'aide des frameworks Core Graphics et Core Animation à 100% en Swift. Elle propose les mêmes commandes, y compris un accès rapide aux boutons de lecture et de pause, aux boutons suivant et précédent, à un curseur et aux détails sur la chanson, l'album et l'artiste en cours de lecture. Mais au lieu de s'arrêter là, le "Music MiniPlayer" offre également un accès rapide à toutes vos listes de lecture avec des options de lecture aléatoire ou de répétition. De quoi ne plus ouvrir l'application Musique, car l'app peut rester affichée au-dessus des fenêtres du bureau. Alors oui, Apple Music offre déjà une sorte de widget, mais celui-ci est plus discret et plus performant finalement.



L'app nécessite macOS Big Sur ou plus récent pour fonctionner, et se veut être un binaire universel qui fonctionne sur les Mac M1 et Mac Intel. Les traductions sont disponibles en Anglais, Espagnol, Finnois, Allemand, et Polonais. Pas encore en français donc.



Si vous êtes nostalgique d'iTunes ou que vous voulez simplement un utilitaire pratique, vous pouvez télécharger Music MiniPlayer gratuitement sur le site de Mario Guzman.