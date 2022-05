Comment arrêter Apple Music avec le minuteur caché sur iOS ?

Alors que la version Android d'Apple Music vient d'hériter d'un système de minuterie pour couper la musique automatiquement après un certain temps, il existe une astuce sur iOS qui permet de le faire de manière un peu détournée. Voici donc un nouveau tutoriel qui vient garnir la rubrique "iPhone Facile" de notre site.

Une fonctionnalité manquante sur Apple Music

Vous ne le savez certainement pas, mais il est possible de régler une minuterie avant d'aller dormir pour couper automatiquement Apple Music, mais aussi n'importe quelle application comme YouTube, Spotify et autre.



Bien qu'il s'agisse d'une fonctionnalité demandée par les utilisateurs depuis des années, Apple n'a curieusement pas intégré de minuterie de sommeil directement dans son application Apple Music. Cependant, il existe un moyen de le faire en mode natif sur l'iPhone et l'iPad, il suffit d'utiliser l'application Horloge.



Si la version bêta d'Apple Music 3.10 pour Android ajoute une minuterie de sommeil intégrée, sur iOS, c'est un peu plus compliqué.

Comment régler les minuteries de sommeil d'Apple Music

Ouvrez Apple Music sur votre iPhone ou iPad et lancez la lecture.

Ouvrez l'application Horloge et touchez l'onglet Minuteur dans la barre de navigation du bas.

Choisissez "Arrêter la lecture" en tapotant sur "Sonnerie" puis en allant tout en bas.

Choisissez la durée de votre minuterie, puis appuyez sur "Démarrer".

Votre musique s'arrêtera désormais en même temps que le minuteur. Cela fonctionne également comme une minuterie de sommeil pour les applications tierces. À noter qu'on peut demander également à Siri de régler le minuteur à votre place.

Et voilà, vous connaissez la petite astuce qui permet d'exploiter un peu plus votre iPhone.