Les performances de WebKit ont fait un bond de 60 % avec Safari 17.4

L'équipe WebKit d'Apple a publié un nouveau billet de blog détaillant les améliorations des performances de Safari au cours des derniers mois. Ces changements font suite au lancement de Speedometer 3.0 en mars, décrit comme un "grand pas en avant pour rendre le web plus rapide pour tous".

Apple est fier de WebKit

Le mois dernier, Apple, Google, Microsoft et autre Mozilla, les quatre géants qui règnent sur le marché des navigateurs, se sont associés pour lancer le nouveau test de référence Speedometer 3. L'objectif de cet outil est de "créer une compréhension commune des performances du web afin que des améliorations puissent être apportées pour améliorer l'expérience de l'utilisateur".

Les résultats fournis par Speedometer 3 offrent plus de détails sur la façon dont le test "capture et calcule les scores, montre des résultats plus détaillés et introduit une variété encore plus grande de charges de travail".

L'introduction de Speedometer 3.0 constitue une avancée majeure pour rendre le web plus rapide pour tous et permettre aux développeurs web de créer des sites et des applications web qui n'étaient pas possibles auparavant.

Concrètement, l'équipe WebKit d'Apple affirme avoir réussi à améliorer le score Speedometer 3.0 de Safari d'environ 60 % entre la sortie de Safari 17.0 en septembre et celle de Safari 17.4 en mars, disponible sur iOS, iPadOS et macOS. Selon la firme de Cupertino, ces améliorations permettent aux développeurs de créer des sites web et des applications web plus rapides que jamais, et aux utilisateurs d'avoir une expérience optimale :

Grâce à toutes ces optimisations et à des dizaines d'autres, nous avons pu améliorer le score global de Speedometer 3.0 d'environ 60 % entre Safari 17.0 et Safari 17.4. Même si les progrès individuels étaient souvent inférieurs à 1 %, au fil du temps, ils se sont tous accumulés pour faire une grande différence.



Comme certaines de ces optimisations ont également bénéficié à Speedometer 2.1, Safari 17.4 est également ~13% plus rapide que Safari 17.0 sur Speedometer 2.1. Nous sommes ravis d'offrir ces améliorations de performance à nos utilisateurs, ce qui permet aux développeurs web de créer des sites et des applications web plus réactifs et plus rapides que jamais.

Pour les développeurs, la lecture de l'article listant les détails techniques sur le travail effectué pour optimiser WebKit et Safari pour Speedometer 3.0 est plus que conseillé.