Apple, Google, Microsoft et Mozilla lancent Speedometer 3 pour tester les navigateurs

Annoncé fin 2022 par plusieurs géants technologiques, Speedometer 3 est désormais disponible pour tester les performances des navigateurs. Outre Apple pour Safari, on retrouve Mozilla pour Firefox, Microsoft pour Edge et Google pour Chrome dans cette collaboration.



Selon Apple, Speedometer 3.0 est "le meilleur moyen à ce jour de mesurer les performances d'un navigateur".

Les quatre grands navigateurs main dans la main

Ces sociétés fabriquent quatre des navigateurs les plus populaires au monde, il était donc logique qu'ils s'allient une fois de plus pour créer un outil de benchmark spécialisé. Même Intel a participé à la conception.

L'équipe WebKit d'Apple est ravie de présenter Speedometer 3.0, une mise à jour majeure qui reflète mieux le Web d'aujourd'hui.



Il a été conçu par les développeurs des principaux moteurs de navigateur : Blink, Gecko et WebKit, avec des centaines de contributions de sociétés comme Apple, Google, Intel, Microsoft et Mozilla.

L'équipe WebKit d'Apple a initialement publié l'outil de référence Speedometer en collaboration avec l'équipe Google Chrome en 2014, avant de proposer un Speedometer 2 en 2018. Mais la version 3 est le fruit d'une collaboration interindustrielle soutenue par chaque moteur de navigateur majeur.

L'objectif du développement et de la publication de Speedometer dans le cadre d'un modèle de gouvernance commun à plusieurs parties prenantes est de "créer une compréhension partagée des performances du web afin que des améliorations puissent être apportées pour améliorer l'expérience de l'utilisateur", selon le communiqué. La dernière version améliore la façon dont Speedometer capture et calcule les scores, montre des résultats plus détaillés et introduit une plus grande variété de charges de travail, sans toutefois prétendre à couvrir tous les cas possibles.

Quelques tests et charges de travail ne peuvent pas simuler l'ensemble du web. Mais en construisant Speedometer 3, nous avons établi des critères pour sélectionner ceux qui sont essentiels à l'expérience de l'utilisateur. Nous n'avons jamais été aussi proches d'une référence représentative.

Speedometer 3.0 prend en compte les versions les plus courantes des frameworks javascript les plus populaires, notamment React, Vue, Angular, Preact, Lit, Backbone et Svelte. Il propose également un ensemble mis à jour de charges de travail simulées pour mesurer une plus grande partie du travail effectué par le navigateur en réponse aux actions de l'utilisateur, telles que la peinture et les tâches asynchrones.



En outre, l'outil de développement a été amélioré afin que les ingénieurs navigateurs puissent mieux comprendre les résultats, établir des profils et personnaliser le test. L'architecture de l'exécution des tests a également été repensée pour faciliter l'écriture et la maintenance de cas de tests complexes.



Speedometer 3.0 est disponible dès aujourd'hui sur le site BrowserBench.org et le code est toujours sur Github. Un bon moyen de tester quel navigateur est le plus rapide sur Mac par exemple, les puces M2 et maintenant M3 affichant des scores très élevés dans tous les cas.