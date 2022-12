Speedometer 3 : Apple, Google et Mozilla collaborent à un nouveau benchmark web

C'est un fait peu connu qu'Apple a fabriqué Speedometer, l'un des meilleurs benchmarks pour le web. Maintenant, Apple a annoncé qu'elle collaborait avec Google et Mozilla pour construire la prochaine version, Speedometer 3, dans le but de donner une évaluation plus précise de la vitesse de votre navigateur. Nul doute que Safari affichera un excellent score !

Les trois grands navigateurs main dans la main

Ces sociétés fabriquent trois des navigateurs les plus populaires au monde - Safari (Apple), Chrome (Google) et Firefox (Mozilla) - et il est donc logique qu'elles collaborent. Dans un fil Twitter, Mozilla a déclaré que la collaboration avec Apple et Google "nous donne une chance de construire la meilleure version pour aider à rendre le Web plus rapide pour les années à venir."



Les vitesses les plus élevées enregistrées sur un Mac ont dépassé les 400 points sur un MacBook Pro M2, alors qu'un MacBook Pro 16 pouces sous Intel Core i9 de 2019 n'obtient que 125 points !

Google a déclaré que l'équipe vise à "construire une compréhension collaborative de la performance sur le Web pour aider à conduire la performance du navigateur de manière à aider les utilisateurs", tandis que l'équipe WebKit d'Apple a ajouté que la collaboration "nous aidera à améliorer encore le benchmark et à améliorer la performance du navigateur pour nos utilisateurs." Les trois entreprises utilisent un "modèle de gouvernance commun" sur GitHub pour partager le travail entre les équipes.



Nous ne savons pas quelle sera l'interface ou la méthodologie de test, mais il est probable qu'elle soit différente de la version actuelle. Avec Speedometer 2, la version la plus récente, le test passe par une série d'applications web de démonstration pour simuler les actions de l'utilisateur pour ajouter, compléter et supprimer des éléments à faire en utilisant plusieurs exemples dans TodoMVC. Google dit attendre avec impatience la mise à jour du test pour inclure des charges de travail modernes représentatives, comme les frameworks JavaScript.

Tester speedometer sur le web.

Date de sortie de Speedometer 3

Apple n'a pas donné de calendrier pour la sortie de Speedometer 3, mais vous pouvez suivre son développement sur Github.