Apple investit deux fois plus dans l'IA que Microsoft, Google ou Meta

Apple s'apprête à passer à l'IA générative et tout porte à croire que cela risque d'être grandiose. En plus de son savoir-faire, on apprend que la société est celle qui a le plus investit dans l'IA ces six dernières années. Vivement la WWDC !

IA & Apple : ça va chauffer en 2024

Apple est à la traîne au sujet de l'intelligence artificielle, une phrase qui pourrait bientôt être de l'histoire ancienne. Après des années d'attente, Apple devrait enfin transformer Siri, son assistant vocal, et le faire passer dans l'ère moderne, l'ère de l'IA générative. La WWDC24 prévue pour le mois de juin semble être le moment adéquat avec la présentation d'iOS 18.



Afin d'être propulsée en tête, la pomme croquée aurait massivement investi dans le domaine ces dernières années. Selon le Financial Times, Apple a fait 21 investissements dans des entreprises liées à l'IA depuis 2017. Une donnée importante lorsqu'on la compare à celle des concurrents.

Sur la même période, Microsoft en compte "seulement" 12 et Meta 11. Intel serait encore en dessous avec 9 investissements tandis que Google ne dépasserait pas les 8. Sur le plan purement comptable, Apple est donc la société qui a le plus injecté de liquidités pour le développement de l'intelligence artificielle dans ses appareils. Tous ceux qui pensent encore que Tim Cook et ses équipes sont à la traîne devraient être rassurés dès juin prochain.



Qui pense qu'iOS 18 va être une petite révolution pour tous les utilisateurs d'iPhone ? Qu'attendez-vous le plus ?