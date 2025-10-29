Withings lance l'analyseur d’urine U-Scan connecté à l’iPhone

Deux ans après sa présentation au CES 2023, l’U-Scan de Withings — un capteur de santé fixé sur les toilettes — est enfin disponible en Europe et aux États-Unis. Cet appareil compact analyse automatiquement les échantillons d’urine, marquant une nouvelle étape dans la volonté de la société d’intégrer un suivi de santé passif et fluide au quotidien, bien au-delà des balances connectées.

L'analyse d'urine

Au lancement, l'U-Scan propose deux cartouches interchangeables : Nutrio et Calci. Nutrio évalue les marqueurs nutritionnels et d’hydratation tels que les corps cétoniques, la vitamine C, le pH et l’équilibre hydrique ; Calci surveille le taux de calcium pour signaler les risques de calculs rénaux. Chaque cartouche dure environ trois mois et offre une vingtaine de tests ; les échanges se font via l’application Withings Health Mate. De quoi se prendre pour Les Experts: Miami.

L’U-Scan est proposé en deux packs : le kit Proactive à 349,95 € inclut le lecteur, la station de charge et une cartouche ; la version Intensive à 429,95 € ajoute une seconde cartouche pour un total de 44 tests. Les cartouches de remplacement coûtent 99,95 € l’unité ou 179,95 € la paire, avec des livraisons automatiques possibles via l’abonnement Withings Plus.



Un changement notable depuis l’annonce initiale : Withings positionne désormais l’U-Scan comme un « outil de bien-être » plutôt que de viser une homologation FDA, ce qui lui permet d’éviter les lourdes procédures réglementaires et de se concentrer sur le suivi général de la santé et du mode de vie plutôt que sur le diagnostic médical.

Les cycles féminins plus tard

La cartouche Cycle Sync, initialement promise pour le suivi des cycles menstruels et de l’ovulation, reste toutefois reportée à plus tard. Withings prévoit de la commercialiser ultérieurement.



C'est en tout cas un complément au récent Dekoda de Kohler, un dispositif connecté à l’iPhone fixé sur le bord des toilettes qui analyse les selles pour évaluer la santé intestinale et l’hydratation. Désormais, avec l’U-Scan, il est possible de surveiller les deux extrémités du système digestif.