CES 2023 : Withings annonce un analyseur d'urines connecté à installer dans ses toilettes

Parmi toutes les annonces qu'il y a eu au CES 2023 jusqu'ici, on en retrouve certaines qui sont assez surprenantes. C'est le cas du fabricant Withings qui a présenté au monde entier le premier analyseur d'urines connecté. Il s'installe dans vos toilettes et s'associe à une application sur votre iPhone pour vous donner les résultats des analyses réalisées lors de vos passages aux toilettes !

Est-ce vraiment utile ?

La réponse est oui !

Le nouveau produit de santé intelligent "U-Scan", qui sera bientôt disponible aux États-Unis et en Europe, est décrit comme un "laboratoire de santé miniaturisé" qui s'installe de manière hygiénique dans n'importe quelle toilette pour "révéler la richesse des informations de santé contenues dans l'urine de tous les jours".



Voici comment Withings présente l'U-Scan, on parle bien d'un produit révolutionnaire qui va permettre d'en apprendre plus sur votre santé et vous prévenir quand une maladie est identifiée :

Avec plus de 3000 métabolites, l'urine est un témoin extraordinaire pour évaluer et surveiller sa santé. Elle donne un aperçu immédiat de l'équilibre de l'organisme et fait partie intégrante du suivi et de la détection d'une grande variété d'informations sur la santé. Alors que nous urinons en moyenne 7 fois par jour, les analyses d'urine ne sont généralement effectuées qu'une fois par an. L'U-Scan de Withings vise à changer cela en permettant à l'avenir de réaliser des évaluations de biomarqueurs dans le confort et l'intimité des toilettes d'une personne.

L'U-Scan s'est rapidement fait repérer au CES 2023, l'idée était tellement innovante et surprenante que le produit de Withings a remporté le lauréat du CES 2023 dans les catégories Smart Home, Fitness & Sports et Digital Health.

Comme quoi... Le produit a été pris au sérieux !



Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, l'U-Scan est un appareil qui s'installe dans la cuvette de vos toilettes, il est en forme de galets de 90 mm de diamètre et en coloris blanc. À l'intérieur, on retrouve une multitude de capteurs capables d'analyser votre urine et d'envoyer les informations instantanément vers une application iOS/Android.

Cette forme ronde n'est pas anodine puisqu'elle permet à l'appareil de récolter l'urine dans une entrée de collecte puis d'activer une pompe dès qu'un capteur thermique détecte la présence d'une substance liquide chaude.



L'échantillon d'urine est ensuite injecté dans une dosette, qui comporte un module optique permettant de lire la réaction chimique qui se produit après le prélèvement. À la fin de chaque mesure, le circuit revient à son état initial, c'est-à-dire à la position de veille, le liquide encore présent est alors évacué par une sortie. Par la suite, chaque chasse d'eau permet de nettoyer le système.

U-Scan est capable de reconnaître une personne

Vous avez des invités ?

Pas de problème, U-Scan saura précisément que ce n'est pas vous lors de l'analyse de l'urine. L'appareil possède la fonction "Stream ID" qui consiste à reconnaître la personne qui vient d'uriner. Les résultats d'analyse d'un invité ou d'un autre membre de la famille ne viendront pas interférer avec les vôtres !



Le lancement en Europe de l'U-Scan est prévu pour le deuxième trimestre de 2023, il sera disponible au prix de 499,95€. Withings fournira un système de "cartouche" qui permettra de faire fonctionner l'appareil sur une totalité de 3 mois. Un abonnement sera proposé aux consommateurs ou un achat simple régulier.

Télécharger l'app gratuite Withings Health Mate