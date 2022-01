CES 2022 : la marque française Withings dévoile Body Scan, une nouvelle balance connectée

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Geekeries

Alexandre Godard

1



La société française Withings (cocorico) a présenté lors du CES 2022 sa nouvelle balance connectée ultra-complète sous le nom de Body Scan. Comme son nom l'indique, cette balance intelligente peut vous donner des informations à propos de tout votre corps que ce soit votre torse, vos jambes, vos bras ou encore vos pieds.

Withings Body Scan

Dans un monde où tout est de plus en plus connecté, on le voyait encore ce matin avec la nouvelle brosse à dents d'Oral-B, les balances ont elles-aussi réussi à franchir cette étape. Si auparavant une balance avait pour simple objectif de vous indiquer votre poids, elle a par la suite évolué vers un format digital avec d'avantages d'infos avant de se retrouver totalement connectée et reliée à une application smartphone.

La marque Withings qui propose tout un tas d'objets dans le domaine a comme beaucoup d'autres profité du CES 2022 de Las Vegas pour mettre en lumière sa toute nouvelle balance connectée. Intronisée sous le nom de Body Scan, cette balance intelligente permet d'avoir accès à une tonne d'informations liées à la santé dans votre quotidien.



Que ce soit votre poids, votre composition corporelle segmentaire, votre activité nerveuse ou encore votre suivi vasculaire, Body Scan est là pour vous épauler. Pour ce qui est du design, un écran LCD sera intégré dans la balance et la poignée sera "flexible" pour calculer au mieux votre fameuse composition corporelle segmentaire, autrement dit votre forme physique globale.



Body Scan possède une batterie censée durée un an sans être rechargée, de quoi ne pas vous soucier de cet aspect régulièrement. Pour ce qui est des caractéristiques complètes de cette balance intelligente, je vous laisse vous rendre sur la page produit très complète. N'hésitez pas également à visionner la vidéo de présentation ci-dessous.



Body Scan sera lancée lors du second semestre 2022 à un tarif avoisinant les 300 €. La page de présentation vous propose de rentrer votre mail si vous souhaitez être informé des mises à jour et de l'avancée du projet.

Télécharger l'app gratuite Withings Health Mate