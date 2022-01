Prêt à Pousser dévoile MULTO, un grand potager connecté [CES 2022]

Le salon de Las Vegas version 2022 n'est pas seulement une réunion des startups américaines et asiatiques, quelques français y sont présents. C'est le cas de "Prêt à Pousser" qui revient avec un nouveau potager d’intérieur pour sa première apparition au Consumer Electronics Show (CES). La société créée en 2013 espère franchir un nouveau cap.

Prêt à Pousser fait sa première au CES 2022

Pour nourrir son ambition d'expansion en Amérique du Nord, Prêt à Pousser vient de dévoiler l'avenir de la société avec MULTO, son nouveau meuble potager XXL connecté à vocation nourricière.



La jeune pousse nous rappelle qu'en 2021, 65% des Français disaient avoir envie de posséder leur propre potager et de faire pousser, par exemple, des herbes aromatiques dans leur cuisine.

Pour répondre à cette volonté d'autoproduction, renforcée par la pandémie, Multo est le produit le plus imposant jamais produit par Prêt à pousser avec une capacité jusqu'à dix fois plus importante.

Pour répondre à cet appétit d’autoproduction et à l’envie de cultiver une partie significative de son assiette, Prêt à Pousser lance Multo, un nouveau potager d’intérieur, d’une toute autre dimension. Avec Multo, on passe d’un potager d'agrément - joli, ludique, avec un apport en plantes occasionnel pour le cuisinier - à un potager vraiment nourricier ! Car ce ne sont plus trois ou quatre plantes que l’on fait pousser simultanément, mais jusqu’à une trentaine, pour pouvoir fournir une famille en salades et herbes aromatiques, tout au long de l’année.

Mieux, toujours très accessible et simple d’utilisation, ce nouveau meuble-potager d’intérieur sera jusqu’à 200% plus productif que les potagers d'agrément existants grâce à l'utilisation d'une technologie d'hydroponie dite à "marée", utilisée pour la première fois dans un produit grand public. Le résultat : des salades deux fois plus grandes, des basilics imposants, des plants de tomates et de poivrons qui produisent jusqu'à 3 fois plus de fruits. Le tout suivi par l'iPhone grâce à une application.



Romain Behaghel, co-fondateur, a déclaré :

Avec Multo, nous souhaitons rendre enfin possible l’aspiration de nombreux citadins à s’occuper d’un petit potager nourricier en intérieur. En plus de consommer des aromates, salades et légumes-feuilles hyper locaux et sains, notre objectif est de permettre à chacun d’avoir son coin de nature dont l’entretien au quotidien sera autant une source de plaisir que la nourriture qu’il produira.

Le lancement est prévu au printemps prochain à un prix encore inconnu. Qui pense à passer commande ?