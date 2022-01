CES 2022 : Oral-B présente une nouvelle brosse à dents connectée à l'iPhone

Il y a 8 heures

Geekeries / Applications iPhone

Alexandre Godard

4



C'est lors du CES 2022 qu'Oral-B a décidé de présenter trois nouvelles brosses à dents pour rendre sa gamme encore plus conséquente. D'un côté le produit le plus haut de gamme, la iO 10 qui embarque toutes les technologies possibles. De l'autre, la iO 4 et la iO 5 qui vont venir se placer au tarif le plus bas mais avec des fonctions en moins.

Oral-B présente sa brosse à dents ultime

La célèbre marque Oral-B a mis les pieds au CES 2022 de Las Vegas pour y présenter ses nouveaux produits. Parmi eux, on retrouve la iO 10 qui reprend les codes de la série iO qui propose déjà plusieurs modèles différents.

Bien évidemment, la marque y a ajouté plusieurs nouveautés à commencer par un chronomètre digital directement intégré dans la base de charge de votre brosse à dent électrique. Grâce à celui-ci, il n'est plus obligatoire d'avoir son iPhone avec l'application ouverte à côté lorsque l'on veut accéder à des informations comme le temps de brossage ou encore la pression utilisée.



Toutes les données sont synchronisées en temps réel pour que vous puissiez retrouver toutes les informations dans la foulée sur votre application. La iO 10 propose jusqu'à sept modes différents de brossage, de quoi trouver votre bonheur. De plus, un petit capteur de pression présent sur la brosse à dent a pour objectif de vous prévenir si vous frottez trop fort. Il s'allume en vert lorsque tout va bien et à l'inverse s'illumine en rouge si vous brossez vos gencives d'une manière trop véhémente.

La marque n'a pas encore dévoilé le prix et la date de sortie mais nul doute qu'elle débarquera dans le courant de l'année. Pour ce qui est du prix, attendez-vous tout de même à un tarif élevé étant donné que la iO 9 (modèle précédent) coût actuellement entre 250 € et 280 €.



Pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure sans dépenser une somme astronomique, Oral-B a également présenté la iO4 et la iO5, deux nouveaux modèles avec un prix qui ne dépasse pas les 100 €. En revanche, vous n'aurez pas autant de modes de brossage ni le dernier port de charge avec chronomètre digital intégré.

app gratuite Oral-B