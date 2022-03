Présidentielles 2022 : l'iPhone remporte largement l'élection française

Hier à 20:30

À l'approche des élections présidentielles françaises, chaque information est bonne à prendre. Si vous voulez savoir quelles sont les marques de smartphones utilisées par les candidats encore en liste, vous êtes au bon endroit. Après inspection, l'iPhone est largement en tête, sans distinction gauche-droite .

L’iPhone est le smartphone préféré des politiciens

Les élections présidentielles approchent et les candidats sont donc très actifs sur les réseaux ces derniers mois. À 19 jours du premier tour, LeParisien s'est penché sur les marques de smartphones utilisées et devinez quoi, l'iPhone est le plus plébiscité.



D'après le journal de la capitale, neuf candidats sur douze possèdent un iPhone comme téléphone personnel. Autrement dit, 75% des candidats à l'élection présidentielle de 2022 ont un iPhone. Android doit pour sa part se contenter d'un pauvre 25%.



L'article rappel d'ailleurs que ce n'est pas représentatif de la population française dont 73% est sur Android et 27% sur iOS du côté d'Apple. On peut même dire que les chiffres sont inversés.



Pour ce qui est du Président de la République actuel, Emmanuel Macron, il utilise deux iPhone au quotidien pour gérer toutes ses affaires. Son portrait officiel de 2017 mettait d'ailleurs le smartphone d'Apple en valeur. En revanche, plutôt étonnant, c'est un smartphone de la marque Samsung qui est utilisé pour les affaires d'États sensibles. Rappelons que le scandale autour de l'affaire Pegasus il y a environ huit mois avait fait grand bruit.

Pour ce qui est des autres candidats, voici la liste complète :

iPhone 11 pour Valérie Pécresse

iPhone 8 pour Éric Zemmour

iPhone X pour Yannick Jadot

iPhone (non précisé) également pour Anne Hidalgo, Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle et Marine Le Pen

Du côté de la minorité, on retrouve Nathalie Arthaud et Fabien Roussel avec le Galaxy A52 de Samsung. Enfin, mention particulière à Jean-Luc Mélenchon qui a choisi un smartphone Huawei, une marque bannie des services de Google et donc d'Android. Néanmoins, il se murmure qu'il pourrait passer du côté de Samsung, peut-être s'il est élu président...



Voilà, vous savez tout sur les smartphones des candidats à l'élection présidentielle d'avril 2022. Alors, vous votez pour un candidat Apple ou un candidat Android ?