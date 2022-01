iPhone SE 2022 : présence de la 5G, mais pas de nouveautés côté design

À en croire les dernières rumeurs, nous ne sommes qu'à quelques semaines de l'arrivée de la nouvelle version 2022 de l'iPhone SE. Le smartphone low-cost connaît un certain succès auprès des consommateurs, notamment pour son côté abordable et d'une belle panoplie de technologies made in Apple.

Aujourd'hui, de nouveaux bruits de couloir remontent jusqu'à nous puisque l'excellent Dylandkt vient de donner des nouvelles sur le futur produit. Celui-ci sera bel et bien compatible avec la 5G, mais se passera à côté de nouveautés côté design.

Les rumeurs concernant la troisième génération de l'iPhone SE ont été intenses ces dernières semaines, indiquant notamment une refonte majeure du design, plus de Touch ID et des bords réduits. Mais, aujourd'hui, Dylandkt donne de nouvelles informations : selon lui, le smartphone ne présentera pas de changements majeurs au niveau du design, mais embarquera la 5G.

*Update to this tweet!* The iPhone SE with a similar design to the XR/11 with a slightly smaller screen size, has been pushed back to an expected release of 2024. For 2022, Apple will instead release an iPhone SE with 5G, a spec bump, and the same design as the 2020 model.