Apple TV+ présente sa nouvelle série française "Carême"

L'une des volontés d'Apple TV+, c'est de diversifier la quantité de contenus originaux, si les productions américaines sont largement représentées dans le catalogue, Apple mise aussi sur des contenus internationaux. À travers un communiqué de presse Apple TV+, le géant californien dévoile une nouvelle production originale française.

Apple nous parle de son nouveau drame français "Carême"

Vous avez apprécié la série Liaison sur Apple TV+ ?

Apple réitère à nouveau l'expérience du "Made in France" pour une nouvelle série qui va prochainement être disponible dans le catalogue du populaire service de streaming. Dans un communiqué de presse, Apple a révélé "Carême", une série qui va mettre en vedette l'histoire palpitante d'Antonin Carême, un célèbre chef pâtissier et cuisinier français du XIXe siècle. Il était considéré comme l'un des premiers grands chefs de cuisine moderne et a été surnommé "le roi des cuisiniers et le cuisinier des rois".



La série Apple TV+ mettra en avant ses réussites puisqu’au cours de sa carrière, Carême a travaillé pour plusieurs personnalités de renom, notamment Napoléon Bonaparte, le prince de Talleyrand et le tsar Alexandre Ier de Russie. Il a voyagé à travers l'Europe, servant dans des palais royaux et des maisons aristocratiques.

Pour jouer le rôle d'Antonin Carême, Apple va miser toute sa confiance sur Benjamin Voisin, un acteur français qui a déjà fait ses preuves dans une multitude de films populaires, on pense par exemple à Illusions Perdues, Le Bal des Folles ou encore La Dernière Vie de Simon. Aux côtés de Benjamin Voisin, on retrouvera l'actrice Lyna Khoudri que vous avez aperçue récemment dans Babyphone et Les Trois Mousquetaires.



La série Carême va s'inspirer de "Cooking for Kings: The Life of Antonin Carême, The First Celebrity Chef" par l'historien primé Ian Kelly et co-crée et écrit par Davide Serino.

À la production, on aura Vanessa van Zuylen (Eiffel et Un homme à la hauteur) ainsi que Dominique Farrugia (Chacun chez soi et Sous le même toit).

Voici comment Apple présente Carême :

Carême est un orphelin béni avec un talent culinaire divin, qui ne rêve que d'une seule chose : devenir le chef le plus célèbre du monde et donner des lettres de noblesse à un nouvel art, la « gastronomie ». L'ambition de Carême attire l'attention de l'homme le plus machiavélique de son temps, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, qui a élevé la politique française au rang de beau art. Talleyrand piège Carême, qui pourrait devenir un grand chef... mais qui doit d'abord devenir un espion pour la France. Basé sur une histoire vraie, "Carême" nous emmène à travers la dure et misérable réalité des cuisines du XIXe siècle juxtaposées à la magnifique opulence des demeures et des aristocrates sophistiqués qu'elles servent, où la manipulation est roi. Déterminé à échapper à la pauvreté et à réaliser son rêve, Carême peut choisir la vengeance ou il peut tout avoir - femmes, richesse, célébrité - mais à quel prix ? Son amour ? Son âme ? Sa vie ?

Pour le moment, Apple ne révèle aucune bande-annonce ni date de sortie pour la première saison, en réalité, il s'agit juste de l'annonce officielle du programme. On peut s'attendre à plus d'informations vers la fin de l'année au plus tôt !