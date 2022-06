Étrange tweet : la carte d'identité française dans l'iPhone avec iOS 16 ?

Le 16 mars 2020, Apple a reçu l'une de ses plus grosses amendes infligées par un pays européen. Quel pays a osé donner une amende de 1,1 milliard d'euros à Apple ? La France. L'autorité...

Pour la première fois, l'iPhone et l'Apple Watch vont héberger les cartes d'identités et permis de conduire des utilisateurs, c'est l'une des nouveautés d'iOS 15 et de watchOS 8. Si cette...