À quoi s'attendre à la WWDC 22 ? iOS 16, macOS 13, watchOS 9 et des Mac !

⏰ Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Dans trois jours, Apple donnera le coup d'envoi de la 33e conférence annuelle des développeurs qui oeuvrent sur ses plateformes. Pour la troisième fois consécutive, le keynote d'ouverture se fera en virtuel, tout comme les ateliers qui suivront tout au long de la semaine. Mais ce qui intéresse les utilisateurs du monde entier ce sont surtout les annonces autour d'iOS 16, de macOS 13, de watchOS 9 et du matériel. Les Mac devraient avoir la part belle, comme nous allons le voir.

En attendant un keynote certainement très chargé qui démarrera le lundi 6 juin à 19 h, heure de Paris, voici tout ce que l'on sait sur iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, tvOS 16 et watchOS 9, ainsi que les nouveaux Mac et le potentiel casque AR/VR.

iOS 16

Pour une fois, très peu de fuites concrètes ont été publiées autour d'iOS 16, preuve qu'Apple a travaillé sur sa culture du secret. Alors que nous avons dévoilé en avant-première la liste des iPhone et iPad compatibles avec iOS 16, nous connaissons les grands axes de cette prochaine version majeure.



Voici une liste des nouveautés potentielles :

Un écran de verrouillage remanié avec des widgets

Des améliorations sur l'affichage des notifications

Une fonctionnalité de type réseau social vocal pour iMessage

Une application de santé qui pourrait aller plus loin sur la gestion des médicaments

De nouveaux modes d'interactions dans le système

De nouvelles apps natives (refonte ?)

Une application Apple Music Classique

Un mode toujours allumé pour les iPhone 14 Pro

Une détection des accidents qui déclencherait un appel d'urgence

Une fonction d'appels et de messages par satellite sur les iPhone 14

Des nouveautés autour de la réalité augmentée

L'extension de Tap to Pay à d'autres pays

L'extension de l'Apple Card à d'autres pays

iPadOS 16

iPadOS 16 bénéficiera des nouveautés introduites dans iOS 16, mais Apple travaille également sur des fonctionnalités supplémentaires spécifiques à l'iPad pour en faire un système plus professionnel. On parle d'une nouvelle gestion des fenêtres qui autorisera le redimensionnement personnalisé comme sur MacOS, mais aussi une interface multitâche repensée qui facilitera le passage d'une tâche à l'autre.

macOS 13

Du côté de macOS 13, les rumeurs sont maigres. On parle de plusieurs applications natives remaniées, des améliorations à Mail, Message et Safari, mais surtout une toute nouvelle applications "Préférences Système". Elle devrait largement s'inspirer des réglages d'iPadOS.



Quant au nom, macOS 13 pourrait s'appeler macOS Mammoth, d'après les dépôts de marque d'Apple. Mais le nom est déposé depuis 2013...

watchOS 9

watchOS 9 s'est lui aussi fait très discret au rayon des rumeurs. Malgré tout, ce devrait être une mise à jour majeure pour les Apple Watch avec un impact sur le fonctionnement et la navigation au quotidien. Voici quelques nouveautés attendues :

Nouveau mode d'économie d'énergie permettant d'utiliser des apps (au lieu d'avoir juste l'heure)

La détection de la fibrillation auriculaire étendue

Une app pour la prise de température (Apple Watch 8 seulement)

Amélioration du suivi de la santé et de l'activité

Plus de types d'entraînement

Métriques supplémentaires pour les entraînements de course à pied

Rafraîchissement des visages de montre existants

tvOS 16

tvOS a souvent été la cinquième roue du carrosse ces dernières années. L'an passé, Apple n'a même pas mentionné le nom tvOS 15, se contentant d'énumérer les nouveautés liés à HomeKit. La rumeur veut que la version 16 comprenne de nouvelles capacités pour la maison intelligente, faisant de l'Apple TV un hub toujours plus puissant.

MacBook Air 2022

Si Mark Gurman et Ming-Chi Kuo ont vu juste, Apple prévoit de présenter de nouveaux Mac lors de l'événement, le MacBook Air 2022 étant le plus attendu.

Le MacBook Air 2022 devrait bénéficier d'une refonte totale de son design, avec une forme semblable à celle du MacBook Pro. Il sera plus fin et plus léger, et devrait être disponible en plusieurs couleurs, comme l'iMac 24 pouces. Le MacBook Air devrait par contre inaugurer des contours blancs autour de l'écran et intégrer un clavier de la même couleur.



Là où les avis divergent, c'est sur le processeur. Certains parlent d'une puce M2, d'autres d'une puce M1 améliorée. Si le CPU n'évoluera que peu, le GPU devrait faire un bond avec 10 coeurs.

Mac Pro 2022

En 2019, le Mac Pro modulaire redessiné (rape à fromage) a été présenté à la WWDC avant son lancement fin 2019, et il est possible que nous assistions à une annonce similaire cette année.



Le chef de l'ingénierie matérielle d'Apple, John Ternus, a confirmé lors de l'événement de mars dernier qu'une version avec une puce Apple du Mac Pro était en préparation, et qu'elle devrait arriver à un moment donné en 2022. Ceci marquerait ainsi la fin de la transition Intel vers Apple Silicon.



Les rumeurs suggèrent que le Mac Pro sera équipé d'une puce encore plus puissante que le M1 Ultra utilisé dans le Mac Studio. Elle devrait comporter jusqu'à 40 cœurs de processeur et 128 cœurs graphiques, ce qui la rendrait deux fois plus puissante que le M1 Ultra.



Apple pourrait présenter un successeur du M1 Ultra qui serait en fait deux puces M1 Ultra reliées entre elles, puisque le M1 Ultra lui-même est essentiellement constitué de deux puces M1 Max connectées. Si tel est le cas, la prochaine puce Mac Pro sera quatre fois plus puissante que le M1 Max.

Casque AR/VR

Reste l'arlésienne, le casque AR/VR. L'an passé, tout le monde était d'accord pour dire qu'il serait présenté en 2022, probablement à la WWDC. Mais même les plus optimistes des spécialistes comme Mark Gurman de Bloomberg, et Ming-Chi Kuo, analyste spécialisé Apple, ont déclaré que le casque n'est tout simplement pas prêt à être présenté à ce stade, car le constructeur a encore des problèmes à résoudre. Malgré tout, la récente marqué déposée "realityOS" a relancé les espoirs des amateurs. Mais attention, il s'agit d'un casque haut de gamme dont le prix devrait osciller entre 2000 et 3000 dollars... Rien que ça !

Comment suivre le keynote du 6 juin 2022

Reste désormais à attendre jusqu'à lundi pour confirmer (ou infirmer) tout cela. La conférence menée par Tim Cook sera retransmis et retranscrit en direct et en français sur notre page keynote. Comme à chaque fois depuis quatorze ans désormais, nous vous attendons très nombreux dès 18h45.