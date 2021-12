Le futur système Mac pourrait s'appeler "macOS 13 Mammoth"

Dans le passé, Yosemite Research LLC a déposé et détenu Yosemite et Monterey . Pour Apple, se servir de ce tiers est l'assurance de préserver la confidentialité du prochain nom qui sera utilisé pour macOS. Sauf que ça marche une fois, deux fois, mais certainement pas trois fois ! Ce qui a attiré l'attention, c'est que la société vient d'obtenir l'extension de marque pour l'utilisation du mot " Mammoth " dans la catégorie des systèmes d'exploitation informatiques. Autrement dit, l'entreprise peut utiliser ce nom pour un OS concurrent à Windows, macOS ou Linux, mais vu les nombreuses collaborations avec Apple, il y a de fortes chances que "Mammoth" soit réservé pour macOS. Mammoth Lakes est une municipalité qui se trouve dans le comté de Mono en Californie, il s'agit d'une petite ville de seulement 8234 habitants , mais qui accueille tous les ans beaucoup de touristes qui s’y rendent pour profiter des montagnes qui entourent la ville. Un nom que nous avions déjà évoqué à plusieurs reprises par le passé, cf Mammoth en 2019 par exemple.

Quand Apple développe une nouvelle mise à jour logicielle pour ses Mac, l'entreprise s'occupe des nouveautés et des améliorations qui pourront être apportées, mais aussi du... nom qui sera mis en avant. Apple accorde une importance particulière à tous les détails . C'est pour cela que les appellations des versions macOS sont la plupart du temps le résultat d'une longue réflexion qui peut durer plusieurs semaines en interne. D'après 9to5mac , le nom de la prochaine version de macOS pourrait déjà être trouvé, c'est la première fois qu'il fuite aussi tôt. Le média américain a observé l'activité de Yosemite Research LLC, une société qui n'est pas inconnue chez Apple puisque c'est à travers elle que la firme de Cupertino protège les noms qu'elle utilise pour ses versions macOS.

Depuis 2013, Apple a fait le choix d'appeler ses OS pour Mac par des noms de parcs situés en Californie. Nous avons eu jusqu'ici Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur et le petit dernier Monterey. Si en Europe ces noms sont inconnus, pour les utilisateurs californiens, ils représentent de magnifiques endroits pour de superbes randonnées familiales le week-end.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.