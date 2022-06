macOS 13 Ventura : les préférences système ont un tout nouveau design (proche d'iOS)

Julien Russo

Avec macOS Monterey et les versions précédentes, les préférences système n'ont pas connu de changement important en ce qui concerne l'interface globale. Apple va proposer sur macOS Ventura un tout nouveau design qui fait penser aux réglages sur iOS et iPadOS. Découvrez quelques images inédites !

Voici le nouveau panneau de préférences système

Avec macOS Ventura, les propriétaires de Mac vont pouvoir profiter d'un nouveau panneau de contrôle pour les paramètres système. Pour rappel, c'est l'endroit où vous avez la gestion sur tous les réglages de votre Mac : les notifications, les sons, l'apparence, l'accessibilité, la confidentialité et sécurité, le Bluetooth, le réseau...



Souvent critiqué pour son manque de modernité et l'absence de rafraîchissement depuis une longue durée, les préférences système vont enfin apporter quelque chose de nouveau !

Le site 9to5mac a partagé en avant-première quelques captures d'écran issues de la bêta qui est accessible depuis hier soir à l'ensemble des développeurs enregistré.

Dans les préférences système de macOS Ventura, les utilisateurs bénéficieront d'une navigation simplifiée grâce à un panneau latéral qui met en avant les différentes catégories. En tête, on retrouvera un accès rapide aux détails de son Apple ID : les abonnements en cours, le stockage iCloud utilisé en temps réel, la liste des appareils Apple que vous détenez…

Comme vous pouvez le voir sur la première capture d'écran, cet accès rapide sera accompagné de votre prénom et photo.



Cette approche n'est pas nouvelle, car nous avons exactement le même affichage sur iOS 15 quand on change l'orientation de son iPhone pour le mode portrait. Du côté d'iPadOS, on retrouve également le même type d'affichage avec les catégories à gauche et les détails au centre de l'écran !

Pour simplifier les choses, Apple supprime la barrière qui avait toujours existé entre les réglages macOS et ceux d'iOS et iPadOS.

Au-delà de la nouvelle interface des préférences système, Apple ajoute par ailleurs une recherche plus puissante, 9to5mac explique : "Si vous ne savez pas où trouver une option dans les paramètres système, vous pouvez la rechercher en la faisant glisser depuis le haut de la fenêtre pour faire apparaître le champ de recherche. Les options qui correspondent à votre recherche apparaissent dans la barre latérale".



macOS Ventura sera bientôt accessible pour les testeurs publics, Apple s'assure dans un premier temps qu'il n'y a pas de faille inquiétante dans la première bêta.

La future grande mise à jour de macOS sera disponible dès cet automne pour l'ensemble des utilisateurs qui possèdent un Mac éligible.