macOS : et si les préférences système faisaient peau neuve ? (Concept)

Chaque année, Apple peaufine et améliore macOS pour apporter des interfaces plus belles et mieux pensées. S'il est difficile de reprocher quoi que ce soit à Apple avec son OS pour Mac, on peut facilement trouver des critiques sur les préférences système, l'endroit où vous retrouvez tous les réglages de votre Mac. Apple propose le même affichage depuis de longues années et il est temps d'avoir du changement avec une nouvelle organisation.

Un concept qui vaut le détour

Quand Apple n'apporte pas de neuf, les spécialistes des concepts se précipitent pour suggérer leurs idées et espèrent se faire remarquer par l'équipement de développeurs d'Apple.

C'est le cas de The Basic Apple Guy, cet utilisateur macOS exaspéré de voir ce manque de modernité dans les préférences système a décidé d'inventer son propre concept.



Iil a imaginé un affichage en deux parties, les catégories (avec leur icône dédiée) dans une colonne de gauche et le contenu du paramètre sélectionné au milieu de la fenêtre.

The Basic Apple Guy a également ajouté une barre de recherche pour faciliter l'exploration de n'importe quel paramètre grâce à une saisie rapide de texte.

On peut par ailleurs observer des codes couleurs comme du bleu pour tout ce qui concerne la connectivité (Wi-Fi et Bluetooth) et du gris pour les paramètres liés à la sécurité (Touch ID, Mot de passe et Sécurité & Confidentalité).

L'objectif de ce concept est de rapprocher les préférences système de macOS à ce qu'on peut apercevoir sur iOS et iPadOS.

Le spécialiste du concept ne s'en cache pas et l'explique même ouvertement :

L'autre grand reproche que je fais aux Préférences Système est la différence de fonctionnement et d'apparence par rapport à iOS. Oui... oui... je sais que iOS et le Mac sont différents, mais alors que de nombreuses applications ont essayé de créer une cohérence entre les plateformes, Préférences Système résiste obstinément. Non seulement il y a un décalage significatif des icônes entre les deux plateformes à un moment où macOS adopte le langage de conception d'iOS, mais des éléments nommés de manière similaire contiennent des choses radicalement différentes. Par exemple, Général sur macOS contient tout ce qui concerne les couleurs d'accentuation, l'apparence du mode clair/foncé et la définition d'un navigateur par défaut, tandis que Général sur iOS contient les mises à jour logicielles, les commandes AirDrop, le stockage de l'iPhone, la date et l'heure, etc.

De son point de vue, un affichage et une organisation comme dans son concept permettraient de faciliter la recherche d'un réglage précis. Les nouveaux utilisateurs de macOS seraient moins perdus et auraient plus de chances de s'y retrouver rapidement s'ils sont déjà habitués aux réglages sur un iPhone ou iPad.



