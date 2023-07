macOS Ventura 13.5 va réparer la synchronisation de l'iPod Shuffle obsolète

Il fut un temps où l'iPod Shuffle était un énorme succès, Apple en vendait des centaines de milliers tous les jours. Aujourd'hui, l'iPod Shuffle est un lointain souvenir, mais certaines personnes continuent de l'utiliser pour le sport, pour les transports en commun... Apple a pensé à ces utilisateurs et vient de réparer un bug dans macOS Ventura.

macOS Ventura 13.5 règle un problème de synchronisation avec l'iPod Shuffle

Selon les notes de version des développeurs d'Apple, la prochaine mise à jour de macOS 13.5 corrige un problème de synchronisation avec les iPod Shuffle de troisième et quatrième générations. La mise à jour fait encore l'objet de tests bêta et devrait être disponible dans le courant du mois. Bien sûr, cela ne va pas concerner énormément de clients, mais un petit nombre de personnes vont pouvoir retrouver la synchronisation entre leur Mac et leur iPod Shuffle, chose qui ne marchait plus depuis un bon moment. Voici la note de mise à jour dévoilée à l'avance :

Correction d'un problème où l'iPod shuffle (3e et 4e générations) ne pouvait pas être synchronisé en raison d'une erreur inconnue (-244).

L'iPod Shuffle de 3e génération et de 4e génération ont été des appareils emblématiques de la gamme iPod d'Apple, offrant une expérience musicale compacte et sans tracas. Le Shuffle de 3e génération, lancé en 2009, arbore un design minimaliste avec des commandes situées sur le boîtier lui-même, ce qui permet de naviguer facilement dans la musique sans avoir besoin d'un écran. Il est doté d'une capacité de stockage de 4 Go, ce qui permet de stocker des centaines de chansons.



En 2010, Apple a présenté l'iPod Shuffle de 4e génération, qui a continué à évoluer avec un design encore plus compact et des commandes intégrées au casque, offrant ainsi une expérience encore plus simplifiée.



Apple a pris la décision d'abandonner l'iPod Shuffle en raison de l'évolution rapide de la technologie et des préférences des consommateurs en matière de lecture de musique. Avec l'apparition des smartphones et des services de streaming de musique, la demande pour des appareils dédiés de lecture de musique a commencé à diminuer. Les consommateurs étaient de plus en plus attirés par les smartphones qui offraient non seulement la lecture de musique, mais aussi une multitude d'autres fonctionnalités telles que la communication, la navigation sur Internet et la gestion des tâches quotidiennes. Spotify et Apple Music ont permis aux utilisateurs d'accéder à des bibliothèques de musique illimitées sur leurs appareils mobiles, rendant les lecteurs de musique autonomes moins attrayants.