macOS Ventura 13.5.1 est disponible

Pour lancer le téléchargement et l'installation de macOS 13.5.1, voici le chemin à suivre :

Avec macOS 13.5, on vous avait parlé d'un bug assez embarrassant dans les réglages système des Mac. La mise à jour corrective avait bloqué la possibilité de refuser ou d'accepter qu'une app macOS accède à votre localisation en temps réel. Ce problème ennuyant pour le respect de la vie privée et handicapant pour les nouvelles applications installées (qui ont besoin de la localisation pour fonctionner) est désormais... résolu ! Comme Apple le mentionne dans la note de mise à jour, les développeurs de l'Apple Park ont solutionné le bug :

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.