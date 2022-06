Votre Mac est-il compatible avec macOS Ventura ? Voici la liste !

Comme pour les iPhone, iPad et Apple Watch, quand la conception d'une mise à jour est terminée, Apple expérimente dans ses laboratoires secrets le fonctionnement de la nouvelle version logicielle. La fluidité, les performances et la réactivité du Mac sont-elles au rendez-vous ? Si la réponse est oui , le Mac est ajouté dans la liste des appareils éligibles. Dans le cas contraire, Apple ne proposera pas la nouvelle version sur le Mac concerné, bloquant l'utilisateur à la dernière version (autrement dit macOS Monterey). La liste des Mac éligibles à macOS 13 Ventura :

Et ce n'est rien comparé aux autres nouveautés qu'a révélées Apple ce soir. La liste est complète et montre à quel point Apple a fait des efforts pour nous proposer un macOS Ventura époustouflant . Tout cela vous a fait rêver ? C'est peut-être l'heure de la douche froide... Allez-vous pouvoir télécharger macOS Ventura à la rentrée ?

Vous avez probablement été surpris de toutes les nouveautés qui vont débarquer dans macOS Ventura, Apple propose des fonctionnalités que personne ne prévoyait et d'autres qui étaient très attendus depuis quelques années. Quoi qu'il en soit, avec macOS Ventura, Apple semble avoir mis tout le monde d'accord. Il faut l'avouer, les développeurs du géant californien ont réalisé un travail extraordinaire ! Parmi les nouveautés de macOS Ventura on pense à :

Apple a présenté ce soir, la nouvelle version majeure à venir sur les Mac : macOS 13 Ventura . Une multitude de nouveautés et améliorations vont débarquer sur nos Mac, cependant tous les modèles ne vont pas être concernés. Est-ce que votre Mac le sera ? On vous dévoile la liste !

