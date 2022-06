Voici les trois fonctions de macOS Ventura réservées aux Mac M1 et M2

⏰ Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

2



Alors qu'Apple chercher à terminer sa transition vers Apple Silicon d'ici la fin de l'année, elle cherche à donner quelques avantages à ses nouveaux Mac afin de convaincre ses clients d'abandonner les modèles Intel. macOS Ventura est capable de fonctionner sur la plupart des versions de Mac depuis 2017, y compris celles alimentées par Intel. Mais cela étant dit, certaines nouveautés sont réservées aux Mac M1 et Mac M2.

Ventura réserve trois nouveautés aux Mac Apple Silicon

Selon le site Web d'Apple, il y a quelques fonctionnalités importantes dans macOS Ventura que vous ne pourrez utiliser que si vous avez un Mac Apple Silicon.

La première concerne les sous-titres en direct de FaceTime. Celle-ci est limitée aux Macs alimentés par un processeur Apple Silicon et permet de superposer des sous-titres automatiquement transcrits sur un appel vidéo. Elle prend même en charge l'attribution du locuteur lors des appels de groupe.

Sous-titres en direct dans FaceTime : voyez le dialogue automatiquement transcrit intégré à vos appels vidéo FaceTime. Grâce à l'attribution du locuteur, il est facile de suivre les conversations de groupe.

Cette fonctionnalité repose en grande partie sur le Neural Engine, ce qui explique pourquoi Apple la limite aux Macs équipés d'une puce M1 ou M2 et ne prend pas en charge les Macs à processeur Intel.



Ensuite, la deuxième fonction qui n'est prise en charge que sur les Macs Apple Silicon est le mode référence avec la fonction Sidecar activée. Cette fonctionnalité vous permet d'utiliser un iPad Pro M1 de 12,9 pouces comme écran de référence secondaire pour votre Mac. Cette fonction n'est prise en charge que sur l'iPad Pro le plus cher avec écran Liquid Retina XDR et les ordinateurs Mac équipés du silicium d'Apple.



Enfin, la troisième fonctionnalité limitée aux Mac MX est la possibilité d'insérer des emojis lorsqu'on dicte du texte à la voix. Cette nouveauté est d'ailleurs disponible sur iOS 16 également. La version pour iPhone possède également des fonctionnalités réservées à certains modèles.



Apple a donc limité la casse cette année, tout en excluant complètement les MacBook Pro 2016 et Mac Pro 2013 des Mac compatibles.