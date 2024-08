ShadPS4 est un émulateur de PS4 compatible macOS

Émuler une console rétro est monnaie courante, même sur App Store depuis l'ouverture d'Apple à ce genre d'applications au printemps dernier. Mais faire tourner des jeux de PS1, voire de PS2, est sans commune mesure avec des jeux de PS4. La console de Sony est bien plus puissante et les titres qui tournent dessus nécessitent des ressources très importantes quand il s'agit d'émulateur. Alors que ShadPS4 s'était fait un nom sur Windows et Linux, la version 0.2.0 publiée cette semaine ajoute le support de macOS ! De quoi jouer à la PS4 sur un Mac.

Un émulateur encore trop jeune

Si la nouvelle est incroyable, ShadPS4 n'en est qu'à ses débuts, avec une compatibilité limitée. Malgré la mention "macOS", l'application ne se lance pas, elle affiche un message d'erreur au double-clic sur l'icône, en tout cas sur un MacBook Pro M1 Max. Gageons que les développeurs rectifient rapidement le tir.

Sur PC et Linux, il est possible de jouer à une dizaine de titres, dont Bloodborne, un titre exclusif à la PS4. On trouve aussi Dead Cells et Dark Souls par exemple, le reste étant des titres plutôt simples graphiquement. Avant de pouvoir jouer à Gran Turismo, Red Dead Redemption, The Last of Us et autre God of War, il faudra du temps.

Une nouvelle version de shadps4 très excitante. Beaucoup de nouveaux jeux fonctionnent (pas encore de bloodborne ! mais on s'en rapproche).

Voici les changements les plus notables depuis la dernière version Ajout du support macOS

Grandes améliorations du recompilateur de shaders

Améliorations du noyau

Améliorations de l'interface graphique

Les jeux compatibles avec ShadPS4

Voici une liste non exhaustive des jeux qui tournent sur ShadPS4 :

BloodBorne

Chaos Code : New Sign of Catastrophe

CAPCOM FIGHTING COLLECTION

Habroxia 2

Geometry Wars³: Dimensions

Dead Cells

Akinofa

Disgaea 1

Dark Souls Remastered

ShadPS4 est un donc une belle promesse, un émulateur gratuit et open-source qui commence à attirer de plus en plus de contributeurs. Consultez le site officiel de ShadPS4 pour en savoir plus.



Pour les personnes intéressées, rappelons que PCSX2 permet de jouer à la PS2 sur Mac, tout comme RetroArch pour la PS1 (et un tas d'autres consoles).