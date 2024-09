Voici les Mac compatibles avec macOS 15

Outre iOS 18, Apple dévoilera ce soir sa prochaine grande mise à jour logicielle pour Mac, macOS 15. Alors qu'on ne connait ni son nom, ni la totalité des nouveautés, voici la liste des ordinateurs qui pourront passer de macOS 14 à macOS 15. Sans surprise, Apple reconduira les mêmes Mac que l'an dernier. Autrement dit, ceux qui peuvent installer Sonoma pourront mettre à jour.

Les Mac éligibles à MacOS 15

L'an dernier, Apple avait éliminé plusieurs Mac lors du lancement de macOS Sonoma, notamment le bon vieux Mac Pro, mais aussi les iMac 2017 et 2018, ainsi que le MacBook Pro 2017.



L'information a été partagée par plusieurs comptes depuis des semaines, et encore une fois ce matin sur Twitter par un compte privé qui a l'habitude de ce genre d'exercice.



La fuite explique qu'Apple a choisi de reconduire les mêmes Mac que l'an passé, en prenant comme référence la puce T2 ou les processeurs Apple Silicon.



Cette fois, seul le MacBook Air 2018 et 2019 a été évincé de macOS 15 Sequoia.

MacBook Pro

MacBook Pro (16 pouces, 2023)

MacBook Pro (14 pouces, 2023)

MacBook Pro (13 pouces, M2, 2022)

MacBook Pro (16 pouces, 2021)

MacBook Pro (14 pouces, 2021)

MacBook Pro (13 pouces, M1, 2020)

MacBook Pro (13 pouces, 2020, deux ports Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 pouces, 2020, quatre ports Thunderbolt 3)

MacBook Pro (16 pouces, 2019)

MacBook Pro (13 pouces, 2019, deux ports Thunderbolt 3)

MacBook Pro (15 pouces, 2019)

MacBook Pro (13 pouces, 2019, quatre ports Thunderbolt 3)

MacBook Pro (15 pouces, 2018)

MacBook Pro (13 pouces, 2018, quatre ports Thunderbolt 3)

MacBook Air

MacBook Air (15 pouces, M3, 2024)

MacBook Air (13 pouces, M3, 2024)

MacBook Air (15 pouces, M2, 2023)

MacBook Air (M2, 2022)

MacBook Air (M1, 2020)

MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2020)

iMac

iMac (24 pouces, 2023)

iMac (24 pouces, M1, 2021)

iMac (Retina 5K, 27 pouces, 2020)

iMac (Retina 5K, 27 pouces, 2019)

iMac (Retina 4K, 21,5 pouces, 2019)

iMac Pro

iMac Pro (2017)

Mac mini

Mac mini (2023)

Mac mini (M1, 2020)

Mac mini (2018)

Mac Studio

Mac Studio (2023)

Mac Studio (2022)

Mac Pro

Mac Pro (2023)

Mac Pro (2019)

Les dates de sortie de macOS 15

Vous connaissez la chanson, la bêta qui sera diffusée ce soir par Apple va évoluer durant au moins trois mois, avec une bonne dizaine de versions à destination des développeurs. La bêta publique est prévue le mois prochain, alors que la version finale arrivera en septembre, voire même en octobre. Une partie des nouveautés sera réservée aux ordinateurs les plus récents, notamment celles qui sont liées à « Apple Intelligence », la vision de l'IA de la société américaine.



Restez dans le coin pour suivre la conférence en direct et en français sur iPhoneSoft, via notre page keynote Apple.