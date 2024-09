iOS 18 : Ne dites pas IA mais « Apple Intelligence »

Le prolifique Mark Gurman de Bloomberg rapporte plusieurs faits intéressants en cette vielle de week-end, le dernier avant la WWDC 24. Alors qu'Apple lancera son offensive en matière d'intelligence artificielle dans iOS 18 et d'autres systèmes d'exploitation, elle ne devrait pas simplement parler d'IA, mais de la marque « Apple Intelligence ».



: c’est officiel, on parle bien d’Apple Intelligence !

De l'IA utile chez Apple

Plutôt que de se faire comme les autres en produisant du texte et des images, la suite de fonctionnalités « Apple Intelligence » utilisera de grands modèles de langage (LLM) pour offrir des outils pratiques qui aideront les utilisateurs dans leur vie quotidienne, avec des capacités telles que le résumé et des suggestions de réponses automatiques riches.



Notre confrère américain nous rappelle les différentes fuites et rumeurs publiées ces dernières semaines.

Les nouveautés d'iOS 18

On peut s'attendre aux résumés de notifications générés par l'IA ou des résumés de pages web dans Safari, à la création de réponses automatiques dans iMessages et Mail ou encore une classification améliorée des messages.



L'IA générative sera également à l'origine d'une nouvelle fonction « emoji creator », capable de créer de nouveaux emojis en rapport avec ce que l'utilisateur est en train de taper. Selon Bloomberg, le système peut se mettre à jour à la volée lorsque l'utilisateur tape des mots dans un champ de texte. Il permettra aux utilisateurs d'aller bien au-delà de la série officielle d'emoji définie par le consortium Unicode.



L'application Photos gagnera de nouvelles fonctionnalités d'édition comme la gomme intelligente que l'on trouve dans les téléphones Google Pixel. Les enregistrements effectués dans les mémos vocaux seront également transcrits automatiquement, dans la langue de votre choix.



En outre, Siri sera plus puissant que jamais, avec des capacités très poussées au sein du système, une compréhension du contexte et des voix plus naturelles. Côté développement, un assistant pour compléter le code sera ajouté à Xcode 16.



Tout cela sera nommé « Apple Intelligence », une IA calculée sur l'appareil ou sur des serveurs, en fonction de la tâche à accomplir. Un partenariat avec OpenAI est également prévu pour étayer certaines fonctionnalités, comme un chatbot permettant d'améliorer la recherche Spotlight.



Voici un résumé à date :

Apple Music : Listes de lecture générées automatiquement et transitions plus intelligentes.

Apple News : Résumés d'articles générés par l'IA.

Santé : Nouvelles fonctionnalités alimentées par l'IA, mais aucun détail précis n'est encore connu.

iWork : Fonctionnalités alimentées par l'IA pour la génération automatique de diapositives dans Keynote, l'écriture plus rapide dans Pages, et plus encore.

Mail : Catégorisation des courriels entrants, suggestions de réponses aux courriels, résumés de fils de discussion et aide à la rédaction de textes.

Messages : Suggestions de réponses, emoji personnalisés, récapitulation des messages.

Notes : Outil d'enregistrement audio intégré et transcriptions audio

Notifications : Résumés de notifications générés par l'IA.

Photos : Retouche de photos assistée par l'IA.

Safari : Assistant de navigation capable de résumer les pages web.

Siri : Une version plus intelligente de Siri, inspirée du ChatGPT, avec davantage de contrôles par application (en 2025).

Spotlight : Résultats de recherche plus intelligents et tri amélioré.

Mémos vocaux : Transcriptions audio.

Une sécurité toujours présente

D'après nos informations, Apple demandera le consentement pour toutes ses nouveautés basées sur l'intelligence artificielle générative, de sorte que les éventuels résultats aberrants ne ternissent pas l'image de la société.



La sécurité de nos données restera au coeur des préoccupations du géant américain avec des serveurs conçus en interne et des calculs faits en local, dès que possible.



Bloomberg indique qu'Apple ne créera pas non plus de profils d'utilisateurs basés sur les données des clients, et qu'elle produira de nouveaux rapports expliquant aux utilisateurs comment leurs données sont protégées.